“Çeşitliliği artırırsak enerjideki dönüşümü de hızlandırırız”

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı son 10 yılda artış gösterse de tablo hala belirgin bir eşitsizliğe işaret ediyor. TÜİK verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Küresel ortalama ise yaklaşık yüzde 51. Kadın çalışanların büyük bölümü hizmet sektöründe yoğunlaşırken sanayide kadın istihdamı yaklaşık yüzde 16-18 bandında kalıyor. Enerji sektöründe ise bu oran yaklaşık yüzde 15 seviyesinde.

Uzun yıllar erkek egemen alanlardan biri olarak görülen enerji sektörü, son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm teknoloji ve yatırım başlıklarının yanı sıra, insan kaynağı, kurum kültürü ve karar mekanizmalarındaki çeşitliliği de dönüşümün önemli bir parçası olarak ele almaya başladı. Sektörün önemli oyuncularından Zorlu Enerji de bu yaklaşımı benimseyen şirketler arasında yer alıyor.

Kapsayıcı ve çok boyutlu bakışı açısı

Kadınların iş dünyasına daha kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığını belirten Elif Yener:

“Kadınlar bir konuyu değerlendirirken çok farklı bakış açılarını aynı anda denkleme dahil edebiliyor. Bu biraz hayatın getirdiği dengeden de kaynaklanıyor. ��ünkü aileyi, işi ve kişisel gelişimi birlikte yönetme deneyimi daha kapsayıcı bir karar perspektifi yaratıyor. Bu da finansı, riski ve insan odağını birlikte değerlendirerek krizleri yönetebilen bir bakış açısı ortaya çıkarıyor” diyor.

Enerji sektöründe çeşitliliğin artırılmasının sektörün dönüşümünü hızlandıran stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayan Yener, “Enerji sektöründe kadınların temsilinin artması gerekiyor. Bu stratejik bakış açısını ve kapsayıcılığı kaybetmememiz gerekiyor. Enerji sektörü dönüşüyor ve çeşitliliği artırdığımız noktada bu dönüşümün çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Kadınların bu süreçlere daha güçlü şekilde dahil olması, karar mekanizmalarını daha kapsayıcı ve çok boyutlu hale getirecektir” diye konuşuyor.

Çeşitliliğin performansa etkisi

Küresel ölçekte yapılan çalışmalar da çeşitliliğin kurumların performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, toplumsal cinsiyet eşitliğinde kaydedilecek ilerlemenin yalnızca sosyal bir hedef değil aynı zamanda ekonomik yenilik ve kurumsal dayanıklılık açısından da güçlü bir itici güç olduğunu ortaya koyuyor.



McKinsey’nin “Diversity Matters Even More” araştırmasına göre üst yönetimde toplumsal cinsiyet çeşitliliği en yüksek şirketlerin sektör ortalamasının üzerinde karlılık gösterme olasılığı yüzde 39 daha yüksek. Credit Suisse’in küresel ölçekte binlerce şirketi kapsayan analizinde de yönetim kurulunda kadın bulunan şirketlerin uzun vadede daha güçlü finansal performans sergilediği görülüyor. OECD araştırmaları çeşitliliğe sahip kurumların kriz sonrası toparlanmasının yaklaşık yüzde 28 daha hızlı olduğunu ortaya koyarken, Dünya Bankası verileri paydaş memnuniyetinin çeşitlilik içeren kurumlarda yüzde 20 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Harvard Business Review araştırmaları ise çeşitlilik barındıran takımların yüzde 45 daha fazla inovasyon patentine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bu verilerin iş dünyasında önemli bir paradigma değişimine işaret ettiğini belirten Yener, çeşitliliğin artık yalnızca bir temsil meselesi olarak değerlendirilmediğini söylüyor, “Çeşitlilik artık sadece bir iyi niyet göstergesi değil. Kurumların daha yenilikçi, daha dayanıklı ve uzun vadede daha güçlü bir performans sergilemesini sağlayan ölçülebilir bir rekabet avantajı yaratıyor” diyor.

Zorlu Enerji’de hedef yüzde 30

Enerji sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 15 iken Zorlu Enerji’de bu oran yüzde 21’e ulaşmış durumda. Yener, 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.