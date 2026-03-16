Hediyelik, ikramlık çıkolata ve şekerleme pazarı 11.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker'in bütün fındık ve fındık kremalı "Ece", bütün Antep fıstığının sütlü çikolatayla buluştuğu Çıtır Kadayıflı Ece ve bitter kremalı, bütün fındıklı, beyaz çikolatalı Ece Trio olmak üzere toplam üç farklı çeşidi raflarda yerini aldı.

Sevilen napoliten lezzeti Ülker Napoliten Bayram Keyfi ise bayrama özel mesajlarıyla şekerliklerde yerini alacak. Ülker Kanky Mini Yumurtalar ise bayramda çocuklara özel lezzetler arasında yerini aldı.

Çikolata kategorisinin yanı sıra şekerleme portföyünü de genişletmeyi sürdüren Ülker, Toffe ailesini çilek ve Hindistan cevizi tatlarıyla zenginleştiriyor. Farklı lezzetlerin bir arada olduğu yeni Bayram Keyfi'ni tüketicilerin beğenisine sunuyor

Ülker'in limon, elma, mandalina, böğürtlen, karpuz, nar ve vişne aromalı yumuşak dokusuyla çok sevilen Lokumcuk şekerlemesi de bu bayramın öne çıkan ikramlıkları arasında yer alıyor.

- Bayramda çikolata ve şekerleme pazarı büyüyor





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, Ramazan Bayramı için AR-GE, pazarlama ve inovasyon ekiplerinin titizlikle geliştirdiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Türkiye'de hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerleme pazarının, toplamda 11,3 milyar lira büyüklüğe ve 37 bin tonluk satış hacmine ulaştığını vurgulayan Kabakçı, şunları kaydetti:

"Hediyelik ve ikramlık çikolatadaki yüzde 42,8 ciro payımızla sektöre liderlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde, bu kategorideki ciromuzu toplam 2,9 puan artırarak güçlü performansımızı sürdürdük. Hem tonaj hem ciro liderliğimize katkı sağlayan tüketicilerimize bu bayramda yenilikçi ürün portföyümüzle teşekkür etmek istedik. Sevdiklerine uzaktan bayram sürprizi yapmak isteyenler için tüm Ülker ürünleri bu yıl da e-ticaret kanalları üzerinden erişilebilir olacak. Ayrıca hem kitlesel iletişim mecralarında hem de perakende noktalarında bayram coşkusunu tüketicilerimizle buluşturuyor, yoğun bir iletişim kampanyasını hayata geçiriyoruz."