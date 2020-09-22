Farmasi’nin Kuzey Amerika CEO’luğuna Sinan Tuna atandı

Sinan Tuna Farmasi’nin Kuzey Amerika (ABD, Meksika, Kanada ve Porto Riko) ofisinden sorumlu olacak. Sinan Tuna, bugüne kadar Farmasi’de satış, pazarlama, iş geliştirme ve operasyon alanlarında edindiği mesleki deneyim ve uzmanlığı Amerika pazarında yürütecek.

Tuna yeni görevinde, Farmasi’nin dünyanın 1 numaralı doğrudan satış ve güzellik markası olma stratejine uygun olarak, doğrudan satış kanalı ve iş fırsatlarını Amerika’da tanıtmak, operasyon sürecini verimli yürütmek, üyelerin ve markanın çıkarlarını korumak için liderlik edecek.

Farmasi Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından gelen bu atamadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Sinan Tuna, “Dünya’nın farklı ülkelerinde çok ciddi işlere imza atıyor markamızı hızla büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında, en hızlı büyümeyi Kuzey Amerika’da gerçekleştirdik. Farmasi’nin inovatif, yenilikçi, kuvvetli üretimi ve hızlı karar alma becerisiyle Amerika’da çok sevildik ve en hızlı büyüyen doğrudan satış markası olduk. Şu anda Amerika’daki lokal olmayan en büyük doğrudan satış şirketiyiz. Farmasi’nin Türkiye’deki lider marka başarısını, Amerika’da da en kısa sürede yakalayacağımıza eminim. 2020 yılında yaklaşık 200 milyon dolar ciroya sahip bir Farmasi varken, hedefimiz 2021 yılında Kuzey Amerika’da 500 milyon dolar ciroya ulaşmak. Bununla birlikte, Farmasi’nin global olarak güçlenmesine katkı sağlayacak bu önemli pozisyonda görev alarak ülkemi temsil edecek olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Sinan Tuna, Farmasi kozmetiğin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna torunu ve Tuna Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisidir. 18 Kasım 1996 İstanbul doğumlu olan Sinan Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Londra'da devam etmiş, Regent's Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Farmasi’de satış, pazarlama ve iş geliştirme departmanlarında görev aldı. 2017’de Londra’da Bilgi Hizmetleri Şirketi Gartner’da yaklaşık 1 yıl Satış Yöneticisi pozisyonunda çalıştı. 2018 yılında Farmasi'de İş Geliştirme Direktörü görevini üstlenmiş ve son iki senedir de Doğu Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Tuna, 2019 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapıyor.