Gante'den yurt dışı atağı

Markalaşma konusunda emin adımlarla ilerleyen Gante, özellikle son 2 yılda büyük bir ivme yakalayarak hem son tüketicinin hem de Türkiye’nin önde gelen konut projelerinin tercihi olmayı başardı. Şirket, hali hazırda Türkiye genelinde 4 bölgede, Yurt dışında ise 7 ülkedeki mağazalarıyla hizmet veriyor.

Gante Genel Müdürü Murat Karakaş, Türkiye de uzun yıllar üretici kimliğiyle kazandıkları deneyimi son yıllarda markalaşma üzerine yaptıkları yatırımlarla birleştirerek yurt içinde önemli mesafeler kat ettiklerini , bundan sonraki süreçte ise yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarında da söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.

"DIŞ PAZARLARDA SÖZ SAHİBİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Karakaş, şunları ifade etti:

“Kurulduğumuz günden bu yana yegâne hedefimiz bulunduğumuz coğrafyada bilinen ve en çok tercih edilen marka olmanın yanında özellikle global çapta bir marka bilinirliği yaratmaktır. Bizler yaptığımız sağlıklı üretim ve gelişim ile her geçen gün kendimizi bu hedefimize daha yakın hissetmekteyiz. Şirket ve marka olarak inovasyon, müşteri odaklılık, özgün tasarım, teknolojik gelişim ve dönüşüm, global rekabet gibi önemsediğimiz birçok değer var. Bu nedenle özellikle yurt dışı pazarında söz sahibi olmak için bu değerlere bağlı kalarak var gücümüzle çalışıyoruz.

Önümüzdeki yıl için hedefimiz sürdürülebilir büyüme, ülkemizde ve bulunduğumuz diğer ülkelerde pazar payımızı ve marka bilinirliğimizi artırma. Marka bilinirliğinin artırılmasıyla birlikte hedef kitlemizi büyütmek istiyoruz. Bu planlamaları yaparken bütün üretimimizi sadece iç piyasa olarak kurgulamıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir karlılık ve büyüme stratejimiz doğrultusunda yurt dışındaki açılımlarımızı aktif hale getirme hedefindeyiz. Bu doğrultuda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da pazar arayışlarımız devam ediyor. Türkiye’nin fason üretim üssü olmasından ziyade kendi markalarını dünyanın dört bir köşesine taşıyacağı bu yolculuğa bizler de Gante markamızla eşlik etmek istiyoruz. Deneyimli ve tecrübeli ekibimizle birlikte yaptığımız teknolojik yatırımlarla bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Genel hatlarıyla var olan projelerimizi geliştirmeye ve büyümeye odaklandığımız verimli bir yıl olacağını söyleyebilirim. “



