Gayrimenkulde alıcının hâkim olacağı bir piyasa gelişiyor

Röportaj: Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Türkiye’de gayrimenkul piyasasının en önemli oyuncularından MasterTürk Grubu, global markaların master franchise haklarını alarak sektörde geniş bir marka karması oluşturuyor. Grup, bünyesindeki Coldwell Banker, Era Real Estate Türkiye ve Century 21 markaları ile 369 ofisinde, 4 bin 600 danışmanla aktif 23 bin portföyde yıllık 54 bin işlem gerçekleştiriyor.

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş ile son yıllarda oldukça hareketli olan gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri konuştuk:

MasterTürk Grubu çatısı altında toplam kaç markanız bulunuyor?

2013 yılında dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık markası olan Coldwell Banker’ın Türkiye ve Kıbrıs franchise haklarını satın aldık. Daha sonra 2018’de gayrimenkulde dünya devi Era Real Estate Türkiye ve Kıbrıs’ı, 2021’de gayrimenkul ve otomobil pazarlamasında müzayede şirketi Muzayede.com’u, 2022’de dünyanın en yaygın ve en tanınan global gayrimenkul danışmanlık markası Century 21’in Türkiye master franchise haklarını aldık. Aynı dönemde Premier Yapı’yı kurduk. 29 ayrı yerde arsa satın aldık. Bugün; Coldwell Banker, Era Real Estate Türkiye ve Century 21 markalarımızla 369 ofiste, 4 bin 600 danışmanımızla aktif 23 bin portföyde yıllık 54 bin işlem gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaysa Coldwell Banker 54 ülkede 3 bin 600 şube, Century 21 92 ülkede 16 bin 500’ün üzerinde şube ve ERA Real Estate 39 ülkede 2 bin 300’den fazla şubeyle hizmet veriyor.

Son dönemde artan inşaat maliyetleri, gayrimenkul fiyatları ve azalan talep sektörü önemli ölçüde etkiledi. Bu süreç faaliyetlerinizi nasıl etkiledi?

Mevcut piyasa koşullarına rağmen yıllık portföy sayılarımızı ve işlem hacimlerimizi bir önceki yıla oranla 2,4 kat artırarak hedeflerimizi geçtik. Aktif portföy sayımız 23 bine yükseldi. İşlem hacmimiz yıllık 54 bine ulaşırken hem ticari hem bireysel konut piyasasında cirosal artışımızı bir önceki yıla göre 2,4 katına çıkardık. Alıcı pazarının hakim olacağı gayrimenkul sektöründe piyasa tekil işlemden çoklu işleme geçme eğilimine girmeye başladı. Bu süreçte al-satların daha çok olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. MasterTürk Grubu olarak franchise verdiğimiz ofis yapısı dışında yeni bir modelle büyüme hedefi koyduk. Şirketimize yeni kattığımız MasterTürk Arsa, MasterTürk Proje ve MasterTürk Global Properties ile büyük projelerin arsa satışlarını ve global emlak satışlarını gerçekleştireceğimiz bir yapı kurduk ve bu şekilde büyümeye devam ediyoruz.

2024 yılına yönelik planlarınız neler?

Coldwell Banker, Era Real Estate Türkiye ve Century 21 markalarımızın bölgesine göre değişen franchise bedelleri olmakla birlikte, 2024 sonunda üç markada toplam 500 ofise ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa franchise vermeyi hedeflediğimiz ilk beş il olarak sıralanıyor. 2024 yılında danışman sayımızı da 4 bin 600’den 7 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

Gayrimenkulün en fazla değer kazandığı bölge hangisi?

Yıllık konut fiyat artışında İzmir, İstanbul'un ardından fiyatların en çok arttığı ikinci il oldu. Merkez Bankası temmuz verilerine göre konut fiyatları bir önceki döneme göre yüzde 5,5 bir önceki yıla göreyse yüzde 97,1 artış gösterdi. İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi raporuna göre de İzmir, 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla dünyada 150 kent arasında fiyatların en çok arttığı ikinci şehir oldu. Ocak 2013- Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan yaklaşık 10 yıllık dönemde İzmir'de toplam 848 bin 596 konut satıldı. 2023 yılının ilk 8 ayında 42 bin konut satılırken son 10 yılda yıllık ortalama satış adedi 80 bini geçti.

İzmir’in bu derece değer kazanmasının temel nedenleri neler?

İzmir sakin yaşamı, havası, denizi, gastronomisi, kültürel ve sanatsal uluslararası etkinlikleri, nitelikli ve prestijli eğitim kurumları ve ulaşım ağlarının yoğunlaşmasıyla pandemi döneminde ve sonrasında yoğun göç alan, konut piyasasında talebin en çok arttığı illerden biri oldu. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun yapılması ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara’dan yoğun talep alan İzmir’de konut fiyatları ve arsa fiyatları da bu oranda arttı.

Pandemiyle birlikte hem yabancıların ilgisi hem iç göç İzmir bölgesinin değer kazanmasına yol açtı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte vatandaşlık elde etmek isteyen yabancıların oluşturduğu talebin Antalya ve İstanbul’dan sonra İzmir ili özelinde; Çeşme, Alaçatı ve Urla gibi bilinirliği yüksek olan bölgeleri daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Pandeminin etkisiyle uzaktan çalışma modelinin hayatımıza girmesi, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi değiştirdi. Türkiye’de yakın zamanda yaşanan depremler de insanların yatay mimari ve depreme dayanıklı sağlam yapılara geçişini artırdı. Tüm bu yaşanan dinamikler ülke içinde göçleri de tetikledi. Bu odakta İzmir tercih edilen illerin başında geliyor. Çünkü İstanbul ve Ankara’dan hatta Anadolu illerinden yoğun talep alan bu bölgeye yapılan ulaşım alt yapısıyla lokasyon avantajı bu bölgenin değerini daha da artırdı.

İzmir bu talep artışını karşılayacak altyapıya sahip mi? Sizin İzmir’e yönelik planlarınız neler?

İzmir kentsel dönüşüme en çok ihtiyacı olan illerimizden biri. Çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölge, talebin artışıyla birlikte son dönemde markalı konut geliştiricilerinin radarına girdi. Modern yapı arzında ciddi artışlar oldu. İzmir, yatay mimari anlayışıyla birçok yeni projenin hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm sürecinin başlaması, renove edilen yeni yapıları ile farklı, sağlam ve yaşanabilir bir konut stokuna ulaşmaya devam ediyor.

MasterTürk Grubu olarak Türkiye’nin en çok tercih edilen bu bölgesinde en yaygın markalı gayrimenkul şirketi olarak önemli bir portföyü yönetiyoruz. Bu bölgede gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gayrimenkul alım-satım hareketlerini izliyoruz. İzmir’de 55 aktif ofisimizle hizmet veriyor ve bir nevi piyasaya yön veriyoruz.

Ege bölgesinde MasterTürk Grubu olarak 83 ofisimiz bulunuyor. Halihazırda bunların 55 tanesi aktif olarak İzmir’de hizmet veriyor. Ofis sayılarımız ve aylık yönettiğimiz portföy doğrultusunda sektörümüzde İzmir’de açık ara lideriz. Bölgeye yatırım yapmaya ve büyüme odaklı çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Bölge ağının genişlemesini destekleyecek olan ‘face to face’ eğitimlerinin düzenlenebilmesi, bölgedeki diğer ofislerle yakın ilişkiler kurabilecek ve kurumsal çözümleri oluşturabilecek bir ofisi Ankara’dan sonra ikinci bölge müdürlüğü olarak İzmir Folkart’ta bin 72 metrekarelik bir ofiste başlatıyoruz.

Sektörde insan kaynaklarının gelişimine yönelik çalışmalarınız var mı?

Gayrimenkul danışmanlığının kurumsal boyutunu güçlendirmek adına her ay 200 kişiye eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin hepsini tek çatı altında MasterTürk Akademi’de bir araya getirdik. Akademide finansal okuryazarlıktan sosyal medya kullanımına, işe alımda fark yaratmaktan ofis üretkenliğine, gayrimenkul değerlemeden dijital pazarlamaya, eğitimcinin eğitiminden topluluk önünde konuşmaya pek çok başlıkta eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle danışmanlarımızı sadece bir gayrimenkulü pazarlamaktan ziyade onlara yatırım danışmanlığı bilincini de kazandırmaya çalışıyoruz. Bir danışman sattığı gayrimenkulün Türkiye’de ve dünya ortalamasında değerlenme oranlarını takip edebiliyor ve bunu müşterisine doğru anlatabiliyorsa işte o zaman fark yaratır. Yabancı konut satışlarındaki artışla beraber yabancı gayrimenkul danışmanlarının sayısının artmasıyla birlikte MasterTürk eğitim içeriklerini İngilizce, Rusça ve Farsça da vermeye hazırlanıyoruz.

Şirketlerin yarattığı sosyal etki son dönemlerde çok önem kazandı. Sizin odaklandığınız sosyal fayda çalışmaları var mı?

Sokak hayvanlarına karşı farkındalık yaratmak ve onları sahiplendirmeye yönelik, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile başlatılan proje kapsamında, Coldwell Banker, Türkiye’deki sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve farkındalık yaratmak için Coldwell Banker Ailesi olarak yola çıktık. Bu konuda büyük bir özveri ile çalışan HEPAD ile ‘Her Eve 1 pati’ projesinde yer almak istedik. Türkiye’de genelinde 247 ofis ve 4 bine yakın çalışanın dahil olduğu ve globalde uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürülen bu projenin Türkiye’de farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Coldwell Banker olarak daha fazla cana yuva olmak için hayvan gönüllülerine aracı olmak istiyoruz.

369 ofiste 4 bin 600 danışmanı var

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, grup çatısı altında bulunan Coldwell Banker, Era Real Estate Türkiye ve Century 21 markaları hakkında şu bilgileri veriyor: “Coldwell Banker Türkiye ve Kıbrıs’ın bugün itibarıyla 247 ofisi var. Bu yıl sonunda sayıyı 275’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm ofislerimiz franchise modeli ile yönetiliyor. Türkiye’de 31 farklı şehirdeyiz. Yurt dışında 3 bin 600’den fazla şubemiz bulunuyor ve toplam 54 ülkedeyiz. Franchise giriş bedeli 400 bin TL ile 720 bin TL arasında bölgesine göre değişiyor. Ofisin yıl içerisindeki performansına göre değişen yüzde 6 royalty var. Şubelerin aylık cirosu 250 bin TL ile 5 milyon TL, aylık kâr marjı ise 150 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor. ERA Real Estate Türkiye’nin mevcut franchise şube sayısı 39. Bu yıl sonunda 50 ofisi geçmeyi hedefliyoruz. Tümü franchise ile yönetiliyor. Türkiye’de 13 farklı şehirdeyiz. Yurt dışında 2 bin 300’den fazla şubemiz bulunuyor ve toplam 39 ülkedeyiz. Franchise giriş bedeli 200 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Ofisin yıl içerisindeki performansına göre değişen yüzde 6 royalty var. Şubeler için aylık ciro 250 bin TL ile 5 bin TL, aylık kâr marjı 150 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor. Century 21’in ise bugün itibarıyla 86 ofisi var. Bu yıl sonunda 100 ofisi geçmeyi hedefliyoruz. Hepsi franchise ile yönetiliyor. Türkiye’de 21 farklı şehirdeyiz. 16 bin 500’den fazla ofis ile toplam 92 ülkedeyiz. Franchise giriş bedeli 300 bin TL ile 600 bin TL arasında bölgesine göre değişiyor. Ofisin yıl içerisindeki performansına göre değişen yüzde 6 royalty var. Şubeler için aylık ciro 250 bin TL ile 5 milyon TL, aylık kâr marjı 150 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor.”