Gaziantep’te 200 kişilik barınma ihtiyacını karşıladı

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Depremin ilk gününden itibaren sahaya indik. 200 insanımızın barınma ihtiyacını karşıladık" dedi.

29.02.2024 19:42:540
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Gaziantep’te 200 kişilik barınma ihtiyacını karşıladı

Markalı konut sektöründe faaliyet gösteren Babacan Yapı’yı bünyesinde bulunduran Babacan Holding, tüm Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depreminin açtığı yaraları sarmak için yürüttüğü faaliyetleri açıkladı. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Gaziantep'te, depremin hemen ardından bir yaşam merkezi tasarladıklarını ve 200 kişinin barınma ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yerleşimin 1 yıl önce başladığı projede, daire formunda tasarlanan yapılar bulunuyor. 

Gaziantep’ten başlayıp, depremden etkilenen diğer illere de barınma ihtiyacı kapsamında destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde depremin hemen ardından hızlı bir şekilde seferber olduk. İlk andan itibaren depremden etkilenen şehrimize yardıma koştuk ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Ardından konteynır yerleştirmek yerine, acil bir şekilde barınma yapılarımızı inşa ederek depremzedelerin kullanımına açtık. O dönem ortaya koyduğumuz bu prototip modeli Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un önerisiyle, İNDER ve GYODER gibi paydaş kurumlarla da paylaştık. Plan ve projelerimizi kendilerine ilettik. Burada bir numaralı motivasyonumuz oradaki insanlarımızın hayatına dokunmak, yaraları bir nebze olsun sarmaktı. Bağış yapıp çekilelim, kendi vicdanımızı rahatlatalım istemedik. Mühendislerimizle, patronumuzla bilfiil sahada olduk, kurulan 10 binlerce barınma birimine ilham olduk” diye konuştu. 

 












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