Gedik Yatırım, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 3 yılı kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında Gedik Yatırım, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımları ve Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımları’nın ana sponsorları arasında yer aldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takım sporcuları Ceren Kestirengöz Kapucu ve Beytullah Hatipoğlu katıldı.

“Gedik Yatırım olarak, TVF ile yaptığımız bu anlaşma ülkemizin geleceğine olan güvenimizin bir sonucu”

Sponsorluğun detayları hakkında bilgi veren Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, “Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız bu önemli anlaşma, ülkemiz sporuna ve sporcusuna olan büyük sevgimizin ve geleceğine olan güvenimizin bir sonucu” dedi.

Topaç, şöyle konuştu: “1991 yılından bu yana ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi için çalışan Gedik Yatırım olarak, bugün 30 şehirde 45 şube ve 450’nin üzerinde çalışanıyla faaliyet göstermekteyiz. Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonuna emin adımlarla ilerleyen ve geleceğe güvenle bakan lider yatırım kuruluşuyuz. Bugün, “lider” olma vizyonumuza katkı sağlayacağını düşündüğümüz, şirketimizin kuruluş temelleri ile bağdaşan çok önemli bir adım daha atıyoruz.

80 milyonun üzerinde nüfusu ile spor alanında ciddi potansiyel barındıran ülkemizin, daha fazla sporcu yetiştirmesine, belki de daha önemlisi sporu seven bir nesil yetiştirmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Sporun önemli bir destekçisi olarak, Kadın ve Erkek Voleybol milli takımlarımızın çok büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Türkiye’de voleybol branşının hem Milli Takımlar hem de kulüpler düzeyinde uluslararası arenada geldiği nokta hepimiz için gerçekten gurur verici. Biz de Gedik Yatırım olarak bu başarının devamı ve sürdürülebilirliği için ülkemizin geleceğine katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız ortak başarı. Türkiye’yi bir spor ülkesine dönüştürme yolculuğunda biz de katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Anlaşmanın başta ülkemize olmak üzere sporcularımıza, federasyona ve şirketimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ’a ve ekibine anlaşma sürecindeki net iletişim ve yapıcı tutumları için huzurlarınızda teşekkür ediyor, basın toplantımıza A Milli Voleybol Takımlarını temsilen katılarak bizi onurlandıran milli takım oyuncularımızdan Sn. Ceren Kestirengöz Kapucu ve Sn. Beytullah Hatipoğlu’na önümüzdeki turnuvalarda ayrıca başarılar diliyorum.

Bu özel günde bizi yalnız bırakmadığınız için siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyor, milli takımlarımızın bize yaşattığı güzel duyguları referans alarak ‘#BuHisseOrtakOl’ diyoruz.”

İmza töreninde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları söyledi: “Bugün yine Türkiye Voleybol Federasyonu olarak özel bir günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türk voleybolu olarak dün akşam bu salonda Avrupa ve Dünyanın en iyi ligi olan Misli.com Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank takımları arasında oynanan final serisinin 4. maçında tarihi bir gün yaşadık. Voleybol severlerin salon kapasitesinin üzerinde yoğun bir ilgi gösterdiği, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan müsabakayı tüm dünya takip etti. Voleybolun yine reyting rekorları kırdığı bir gün yaşadık. Dünyanın en iyi liglerine sahip olmak, milli takımlar düzeyinde söz sahibi olmak, çok büyük başarılar elde etmek kolay değil. Bu başarıları değer ortaklarınız olmadan başarmanız mümkün değil. Bu vesileyle tüm sponsorlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Gedik Yatırım 1991 yılında kurulan, 30 yılı aşkındır da bu ülkeye hizmet veren çok değerli ve saygın bir kuruluş. Milli Takımlar ana sponsorlarından biri olan Gedik Yatırım’ın; Türk voleybolunun başarısında, voleybolun güzelliğinde bir değer ortağı, bir parçası olması bizleri çok mutlu etti. Sizlerin huzurunuzda Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ve Gedik Yatırım ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, iyi ki voleybolun yanında varlar diyorum. Voleybolun elde ettiği başarılarda sponsorların da ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum”

A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcusu Ceren Kestirengöz Kapucu, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek benim için de çok büyük bir gurur oldu. Sizlerin de söylediği gibi şimdi Milli Takım zamanı. Gedik Yatırım’a Türk voleyboluna inandıkları ve bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum. Voleybol ülkemizde birleştirici bir güç oldu ve başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Umarım çok güzel bir milli takım sezonu olur” diye konuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcusu Beytullah Hatipoğlu ise şunları söyledi: “Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gedik Yatırım’a da Türk voleybol ailesine yatırım yaptıkları için teşekkür ediyorum. Milli takım olarak güzel bir jenerasyon yakaladık. Umarım biz de bu güçlü sponsorlarımızla birlikte güzel başarılara imza atarız.”