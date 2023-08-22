Getir'den küçülme operasyonu: Hangi pazarlarda devam edecek?

Daha önce İspanya, Portekiz ve İtalya'dan çekilme kararı alan Getir, global yeniden yapılandırma kapsamında 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

22.08.2023 15:10:350
Paylaş Tweet Paylaş
Getir'den küçülme operasyonu: Hangi pazarlarda devam edecek?

5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışanı bulunan Getir, küçülme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce de İspanya, Portekiz ve İtalya'dan çekilme kararı alan şirket, global yeniden yapılandırma kapsamında 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

Getir'den yapılan açıklamada, Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi.

Yaklaşık 2 bin 500 çalışan ile yollarının ayrılacağının belirtildiği açıklamada, "Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız." denildi.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık.

Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz.

Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerimize devam ederek, sekiz yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla, önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şirketler likit peşinde: Oran en az 1 olmalı

Şirketler likit peşinde: Oran en az 1 olmalı

Otomobilde beyaz renk tercihi değişti

Otomobilde beyaz renk tercihi değişti

Bakan Şimşek'ten öğrencilere telefon müjdesi

Bakan Şimşek'ten öğrencilere telefon müjdesi

Kadın gücünü arttıracak örnek proje

Kadın gücünü arttıracak örnek proje

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: 22 Ağustos

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: 22 Ağustos

İTO: Şirketler e-ticarette en çok "komisyonda" zorlanıyor

İTO: Şirketler e-ticarette en çok "komisyonda" zorlanıyor

Yorum Yaz