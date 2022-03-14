Getir'e rekor değerleme: 12 milyar dolar

Hızlı teslimat uygulaması Getir'in, şirketi 11,8 milyar dolarda değerleyecek son yatırım turundan yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde etmesi öngörülüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre son yatırım turunda başı 250 milyon dolar yatırımla Mubadala Investment Co. çekiyor.

Mubadala ile birlikte ADQ, Sequoia ve Tiger Global’ın yanı sıra Rick Gerson’un fonu Alpha Wave Global’ın da Getir yatırımcıları arasına katılması bekleniyor.

Getir için yatırımcıların projeksiyonları 2022’de 1 milyar dolar zararın ardından 2025’e kadar 3,5 milyar dolar FAVÖK’e ulaşılmasını öngörüyor.

Bloomberg verisine göre bu rakam Getir’in rakibi DoorDash için 2025’e kadar öngörülen 1,9 milyar dolarlık FAVÖK’den büyük.

Getir haziran ayındaki son yatırım turunda 7,56 milyar dolarda değerlenmişti. Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynağa göre Getir yeni yatırım turunda 12 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı hedeflemişti.