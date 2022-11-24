Gloria Hotels & Resorts 25. yılını kutladı

Gloria Hotels & Resorts 25. yılını özel bir davetle kutladı.

Gloria Hotels & Resorts sektörde 25 yılı geride bırakırken, Gloria Convention Center’da gerçekleşen davette açılış konuşmasını Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir gerçekleştirdi.

Özdemir; “Kurucu başkanımız dedem, merhum Nuri Özaltın’ın önderliğinde inşa edilen Gloria markasının, sizlerin de destekleri ile yenilikler ve başarılarla dolu çeyrek asırlık yolculuğunu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uzun yolda kimi zaman, ülkemizin ve turizm sektörünün gelişimine ve büyümesine sekte vuran birçok krizle ve sorunla karşılaştık ama bugün açıkça görüyoruz ki Gloria markası, gördüğü büyük ilgi ve değerli iş birlikleriyle hedeflediği başarılara ulaştı. Hatta, geleceğini ve yeni ufuklarını da planlayacak ve hedefleyecek gücü ve sinerjiyi de kazandı” dedi. Özdemir, 25 yıl önce başlayan yolculuğun yıllar içerisinde en yüksek seviyede yakalanan misafir memnuniyeti, turizm ve golf sporu başta olmak üzere farklı spor disiplinlerinde ilkleri hayata geçirerek sektöre örnek bir marka olma ayrıcalığına dönüşmesinden duydukları memnuniyetin altınız çizdi.

Müzik ve eğlence dolu saatler geceye damga vurdu

Gloria Hotels & Resorts 25. yıl daveti, yaklaşık 200 iş ortağına sunulan plaket töreni ve keyifli gala yemeğinin ardından eğlenceli saatlere sahne oldu. Gecede Türkçe Pop müziği yükselişe geçen ismi Derya Uluğ sahne aldı. Sevilen şarkılarını güçlü sahne performansıyla birleştiren Uluğ, tüm davetlilere keyifli anlar yaşattı.