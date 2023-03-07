Göknur Gıda Halka Arzına rekor talep

Türkiye’deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda’nın halka arzına yoğun talep oldu.

Türkiye’deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda’nın başarı hikayesine ortak olmak isteyen 863 bin yatırımcı, 1-3 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arza katıldı.

Niğde, Adana, Mersin ve Afyon’da kurulu toplam 10 tesiste üretip işlediği meyve ve sebze ürünlerinin yüzde 80’den fazlasını yurt dışı pazarlara ihraç eden meyve ve sebze sektörünün küresel kuruluşu Göknur Gıda’nın halka arzında toplam 79.250.000 adet pay, 11 TL sabit fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 871.750.000 TL olan Göknur Gıda’nın halka arzında en büyük pay yüzde 72’lik oranda yerli bireysel yatırımcıya ayrıldı. 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen halka arzda, 862.514 bireysel yatırımcıya kişi başı 770 TL karşılığı 70’e1 lot pay satışı yapılırken, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 15, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yüzde 10 oranında pay satışı gerçekleşti. Toplam 904.968 başvurunun olduğu halka arzda, 862.805 yatırımcı Göknur Gıda’ya ortak oldu.

HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Göknur Gıda’nın halka arzdan elde ettiği gelirin yüzde 80’den fazlası sermaye artırımı şeklinde olup hasılat Göknur Gıda’nın bünyesine girecek ve bunların da yüzde 65’lik kısmı yeni bahçe yapımı, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer yeni yatırımlarda kullanılacak.

Göknur Gıda’nın 30 yıllık serüveninde sürekli yatırım yaparak sektöründe küresel bir oyuncu haline geldiğini belirten Göknur Gıda CEO’su Osman Aslanali, planlanan yeni yatırımların hayata geçirilmesi ile şirketin değer üretme kapasitesinin de artırılacağını söyledi. Osman Aslanali, “Halka arzla birlikte 863 bin yeni ortağımız oldu. Bu, daha fazla gayret göstermemiz için 863 bin yeni sebebimizin olduğu anlamına geliyor. Halka arzımıza gerek yurt içi gerekse yurt dışı yatırımcılar çok yoğun bir ilgi göstermiştir. Bu ilgiyi şirketimizin performansının yanında bu zor dönemde ülkemize olan güvenin de bir göstergesi olarak yorumluyoruz” dedi

HİSSEDARLARIMIZA DAHA FAZLA DEĞER ÜRETMEMİZE İMKÂN SAĞLAYACAK

Göknur Gıda’nın 30 yıl önce kurulduğu dönemde sahip olduğu kıt kaynakları etkin kullanarak, gelirinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde ettiğine ve meyve suyu sektöründe küresel bir oyuncu haline geldiğine dikkat çeken Osman Aslanali, halka arzla birlikte yatırımcılardan aldıkları bu önemli desteğin hissedarlarına daha fazla değer üretmek için imkân sağlayacağını belirtti. Osman Aslanali, şunları söyledi: “Halka arzımıza yaklaşık 905 bin talep geldi. Türkiye’de sermaye piyasalarının, özellikle son yıllarda yaşanan hızlı gelişme neticesinde, şirketlerin finansmanında çok önemli bir kaynak haline geldiğine bu halka arzda da şahit olduk. Bu süreçte bizlere destek veren başta konsorsiyum lideri Yapı Kredi Yatırım olmak üzere tüm taraflara teşekkürlerimizi sunarız.”

Konsorsiyum lideri Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise şunları söyledi: “Yapı Kredi Yatırım olarak, liderliğini yürüttüğümüz ve rekor adet taleple gerçekleşen Göknur Gıda halka arzını, başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Toplam talebin 6,9 milyar TL olarak gerçekleştiği halka arzda, toplam halka arz büyüklüğünün 7,9 katı talep geldi. Bu süreçte destek veren, 33 kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerimize ve yatırımcılara teşekkür ederiz.”