Güray Yıldız, Türk Henkel’in yeni yürütme kurulu başkanı oldu

Türk Henkel’de Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine Güray Yıldız atandı. Güray Yıldız, 1 Ocak 2018’den bu yana devam etmekte olduğu Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak. Yıldız, yeni görevini 9.5 yıldır bu görevde bulunan Hasan Alemdar’dan 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla devraldı. Hasan Alemdar ise şirketin Dubai Bölge Merkezi’nde Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Güray Yıldız, 1997 yılında FMCG (hızlı tüketim ürünleri) kariyerine başladı. 1999’da Henkel’e geçiş yaparak Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Zincir Mağaza Temsilcisi oldu. 1999 - 2006 yılları arasında Türk Henkel’de Satış, Ticari Pazarlama ve Kategori Yönetimi Bölümlerinde yöneticilik yaptı. Daha sonra bir yıl süre ile Viyana’da Henkel Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde Uluslararası Marka Yöneticiliği görevinde bulundu. 2008 - 2010 yılları arasında Türkiye Geleneksel Kanal ve Saha Satış Yöneticisi pozisyonunda çalıştı. 2011’de ise Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörü oldu. 2014 yılından itibaren Henkel Macaristan Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürlüğü görevini yürütmeye başlayan Yıldız, 2018’de Türk Henkel’de enkel H Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Güray Yıldız, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kariyerine hem Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı hem de Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak devam edecek. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Güray Yıldız evli ve iki çocuk sahibi.