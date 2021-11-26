Hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek

Tam 6 metrelik kokoreçi bir ekmeğe sığdıran Tekin Usta, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

Kokareççi Tekin Usta, 6 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığındaki kokoreci 1 ekmek arasına sığdırarak rekor denemesi yaptı.

Tekin Usta sonra da bu kokoreçi halka dağıttı. 1999 yılında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde Florya Sefaköy Cennet Havaalanı bölgelerine paket servis yemek hizmeti vermek amacı ile kurulan Kokoreççi Tekin Usta bugün internette en çok tıklanan online yemek siteleri arasında yer alıyor. Kokoreççi Tekin Usta koşulsuz müşteri memnuniyeti ile online paket servis hizmetini de sürdürüyor.

Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Tekin Usta “Gerek tercih ettiğimiz tedarikçilerdeki kalite anlayışı ile gerekse pişirirken kattığımız kendine has lezzetimiz ile müşterilerimizi memnun ediyoruz” dedi.

Türkiye’de bazı kesimlerin kokoreçe ön yargılı olduğunu belirten Tekin Usta, bizi bu endişeyi lezzetli ürünümüz ile aştığımızı düşünüyoruz dedi. 6 metre uzunluğundaki 50 kilo ağırlığındaki kokoreçi vatandaşlara dağıttığını belirten Tekin Usta, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.