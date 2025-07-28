Hizmet ihracatında Türkiye'yi 'stratejik üs' yaptı

Türkiye’yi bölgedeki en önemli pazarlardan biri olarak gören Concentrix, başta Almanca ve Felemenkçe olmak üzere çok dilli hizmet ihracatını artırmayı hedefliyor.

Concentrix Türkiye Genel Müdürü Ulaş Civil, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, yüksek teknoloji adaptasyonu ve stratejik konumuyla küresel ölçekte büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’yi bir hizmet ihracatı üssü olarak konumlandırıyoruz. 2026 yılının ikinci çeyreğine kadar Güneydoğu Anadolu’da yeni bir lokasyon açmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin güçlü yabancı dil yetkinliğine sahip geniş yetenek havuzundan beslenerek sadece yerel değil, küresel pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline geldiklerini belirten Civil, “Özellikle Almanca, İngilizce ve Felemenkçe dillerinde hizmet ihracatımızı genişletiyoruz” diye konuştu.

Yeni Yatırımlar, Yeni Fırsatlar

Türkiye genelinde saha hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Civil, elektronik, finans, telekomünikasyon, e-ticaret, havacılık, otomotiv ve perakende gibi sektörlerde lider markalara yapay zekâ tabanlı çözümler sunduklarını aktardı. “Donanımlı, hızlı öğrenen iş gücümüzle; bu süreçleri yönetecek insan kaynağını artırmaya devam ediyoruz. Yerel istihdam bizim için çok kıymetli” dedi.

Yeni lokasyon planına da değinen Civil, “Güneydoğu Anadolu’daki yeni lokasyonumuz, Türkiye’ye olan inancımızın ve buradaki büyüme potansiyelinin en güçlü göstergesidir” şeklinde konuştu.

Gündemde Yeni Sektörler ve Sürdürülebilirlik Var

Concentrix’in Türkiye’deki teknoloji yatırımları kapsamında; yapay zekâ, otomasyon, veri analitiği, güvenlik ve yetenek geliştirme gibi başlıklarda çalışmalar sürüyor. Sürdürülebilir hizmet merkezleri kurmayı öncelik haline getiren şirket, esnek, veri odaklı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi modelleriyle geleceğe hazırlanıyor.

Ulaş Civil, “Yapay zekâ ve insan iş birliği, operasyonel verimliliği artırırken, müşteri deneyimini de daha anlamlı hale getiriyor. Aynı zamanda sağlık teknolojileri ve finansal hizmetler gibi yeni sektörlere de odaklanıyoruz” diyerek Türkiye’deki yatırımların süreceğini belirtti.