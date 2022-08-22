Hopi 7.yaşını özel NFT Koleksiyonu ile kutluyor

Hopi’nin 7’inci yaşında 7 farklı temaya odaklanan pasta dilimlerinden oluşan koleksiyon, OpenSea platformunda satışa çıkartıldı.

Akıllı alışverişin rehberi Hopi, Tepki ve Highero imzası taşıyan ve 7 özel pasta diliminden oluşan NFT koleksiyonunu OpenSea platformunda satışa sundu. “7-Bites” ismini taşıyan koleksiyonda NFT'ler; moda, finans, teknoloji, aşk, eğlence ve müzik gibi hayatın içinden temalar kullanılarak hazırlandı. Marka, NFT’lerin satışından elde edilecek geliri teknoloji dünyasında toplumsal fayda yaratacak çalışmaları hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

Hopi Web 3.0 dünyasına giriş yaptı

7-Bites isimli koleksiyonda yer alan tasarımların ismi sırasıyla; “Melodic Bite, Crypto Bite, Nature’s Bite, Love Bite, Robotic Bite, Fashion Bite ve Happy Bite” olarak açıklandı. Hopi, NFT mantığı ile hazırladığı 13 milyon dilimli dev doğum günü pastasından sonra hayata geçirdiği bu proje ile Web 3.0 dünyasına da giriş yapmış oldu.

Hopi NFT Koleksiyonu ile teknolojide kadın istihdamını destekleyecek

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, “Hopi’nin 7’inci yaş günü kutlamaları için NFT mantığı ile hazırlanmış 13 milyon dilimli dev pasta ile dijital sanat dünyası ile tanışmış olduk. Ardından, sanatın teknoloji ile uyumunun yarattığı heyecanı sürdürmeye karar verdik. Hopi’nin kapsayıcı, çeşitli, renkli, zengin ve bol katmanlı dünyasını anlatan bir koleksiyonla Tepki ve Highero ile bir araya geldik. Onlar da bu dünyadan aldıkları ilhamla her biri farklı bir temaya odaklanan ve 7 pasta diliminden oluşan “7-Bites” koleksiyonunu yarattı. Koleksiyonumuzun satışından elde edilecek geliri ise teknolojide kadın istihdamını artırma hedefi ile çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağız” dedi.

Hopi’nin deneyim evreni Blockchain, NFT ve Web 3.0 ile genişliyor

Projenin yaratıcı ajansı, markanın doğum günü kampanyasını da yürüten YouthWorks Ajans Başkanı Serhat Gürcü, “Hopi’nin yenilenme sürecinde artık deneyim evreni Blockchain ve dolayısıyla NFT, Web 3.0 gibi kavramlarla daha da genişliyor. Bu yenilikler marka için ne ifade ediyor biliyoruz ve buna göre projeler geliştiriyoruz. Hopi’nin doğum gününe özel hazırladığımız NFT projemiz, aldığı sonuçlarla doğru yolda olduğumuzu gösterdiği için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Sanatı ile sokaklara hayat veren grafiti sanatçısı Highero, “Bir şeyleri önce hayal edip sonra tuvalim olan duvarlara işlemeye alışkınım. Bu projede kendimizi bir anda tüm limitleri kaldırdığımız dijital dünyada bulduk. Özellikle çizdiklerimin hareketlendirildiğini görmek bambaşka bir histi. 7 dilim için farklı dünyadan esinlendik. Bu koleksiyon benim ilk NFT projem ve tüm süreci özenle yürüttük. Sokak sanatlarını dijital dünyaya entegre etmek çok zekice bir hamle oldu, tüm ekibe minnettarım” dedi.

Ünlü rap müzisyeni Tepki ise görüşlerini “Böyle bir projenin kreatif ekibinde olmak çok etkileyiciydi. Sokak sanatı yıllardır hayatımızda. Şimdi bunu hibrit bir yapıda ele almak ve dijital dünyadaki tecrübelerimizle harmanlamak ufkumu açtı. Böylece 7 ayrı dünya ve 7 ayrı hikayemiz oldu” şeklinde paylaştı.