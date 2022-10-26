Hyundai Amerika’da yeni bir fabrika kuruyor

Hyundai, ABD'de yeni bir tesis yatırımını duyurdu. Hyundai ve gruptaki diğer markaları yakından ilgilendiren bu özel yatırım sayesinde elektrikli araçların üretim kapasitesi de artmış olacak.

Hyundai Motor Grubu, mobilite alanındaki çalışmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Sürekli olarak yeni bir teknoloji ve gelecek planları paylaşan Hyundai, şimdi de 5,5 milyar dolarlık yeni bir tesis yatırımını duyurdu. Hyundai ve gruptaki diğer markaları yakından ilgilendiren bu özel yatırım sayesinde elektrikli araçların üretim kapasitesi de artmış olacak.

Hyundai, “Hyundai Motor Group Metaplant America” adını verdiği batarya fabrikasıyla, özellikle Amerika pazarını domine etmeye hazırlanıyor. Yapılan bu yatırım sayesinde EV (Elektrikli araç) araçlar daha istikrarlı bir şekilde üretilecek ayrıca, tedarik zincirinde de önemli bir gelişme kaydedilecek. Hyundai, kurmayı planladığı bu fabrikayla beraber birkaç yıl içinde 8.100'den fazla iş kolu da yaratmış olacak. Yeni fabrikanın 2025'in ilk yarısında ticari olarak üretime başlaması bekleniyor. Ayrıca, tedarikçiler de projeyle bağlantılı olarak 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ise kurulacak fabrika ile ilgili olarak; “Bugün elektrikli otomobillerimiz sınıfının en iyisi olarak kabul ediliyor ve bu yatırımla beraber elektrifikasyon, güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlikte dünya lideri olmaya kararlıyız. Hyundai Motor Group Metaplant America ile bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, dünyanın önde gelen mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak istiyoruz” dedi.

Hyundai, global olarak 2030 yılına kadar yılda 3 milyondan fazla tamamen elektrikli (BEV) araç satmayı hedefliyor. Güney Koreli marka, bu hedefi gerçekleştirmek için istikrarlı bir EV tedariği oluştururken aynı zamanda global bir EV üretim ağı kurmayı da planlıyor. Hyundai, yeni batarya fabrikasıyla beraber Amerika’daki ilk üç EV sağlayıcısından biri olarak gözünü zirveye dikmiş durumda. Bu bağlamda; kurulacak yeni fabrikada üst düzey bir müşteri deneyimi için EV ekosisteminin tüm unsurlarını organik olarak birbirine bağlayacak. Hyundai’nin Georgia’daki yeni tesisi, yüksek düzeyde birbirine bağlantılı, otomatikleştirilmiş ve esnek bir üretim sistemine sahip olacak. Tüm üretim süreçleri, sipariş toplama, tedarik ve lojistik, yapay zeka kullanılarak kontrol edilecek ve böylelikle yenilikçi üretim sistemi, insan ve robotik işgücünü en iyi şekilde koordine etmiş olacak.