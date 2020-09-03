iF Design Award'a son başvuru 30 Ekim!

67 yıldır tasarım sektöründeki girişimcileri, tasarımcıları, ajansları, mimarları ve iç mimarları ödüllendiren iF Design Award’ın 2021 yılı başvuru süreci başladı.

Bu yıl, COVID-19 pandemisinin yarattığı olumsuz atmosferde endüstriyi desteklemek adına her ikinci başvuru kayıt bedeli ücretsiz olacak. Başvurular www.ifworlddesignguide.com adresinden online yapılabilecek.

GLOBALLEŞME FIRSATI

2021 başvuruları için yapılan yenilikler hakkında açıklama yapan iF CEO’su Ralph Wiegmann, “UX ve UI iki yeni disiplini başvuru kategorilerimize ekleyerek dünya çapında giderek artan kullanıcı ve müşteri odaklı tasarım disiplinini karşılamak için piyasanın mevcut taleplerine cevap veriyoruz” dedi.

iF Türkiye Ofisinden Sinem Kocayaş ise şöyle konuştu:

“İhracatçı Türk tasarım markalarımızın tanıtım alanları kısıtlandı. Tasarım sektörü, 2020 döneminde uluslararası fuarlara ve tasarım haftalarına katılamadı, yeni ürünlerini lanse edemedi. iF ödülü küresel rekabette olan şirketlerimiz için prestij ve görünürlük kazandırıyor. Dijital jüri elemeleri ve iki başvurundan birinden kayıt ücreti alınmaması gibi kolaylıklar, Türk tasarımların daha çok global arenada iyi olduğunu göstermesine fırsat olacak.”

BAŞVURU DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

30 Ekim 2020 - Başvuru için son tarih (Regular registration)

1 Aralık 2020 - Son şans! Başvuru tarihi (Last-chance)

18-22 Ocak 2021- Jüri 1. Adım: Online Ön Seçim-> YENİ

29-31 Mart 2021 -Jüri 2. Adım: Berlin'deki fuar alanında Final Jüri değerlendirmesi

10 Mayıs 2021 - Berlin Friedrichstadt-Palast'ta Ödül Töreni











