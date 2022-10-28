II.OSB Teknoloji Zirvesi: 4 efsane isim yer alacak

Teknoloji odaklı vizyon ile kurulmakta olan yeni nesil OSB’lerin liderleri, Kasımın ilk haftasında II. OSB Teknoloji Zirvesi’nde Kıbrıs’ta bir araya gelecek.

Dijital geleceğin önemini kavrayan ve bu konuyu stratejik gelişim alanı olarak belirleyerek, sanayicilerine yeni nesil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hizmetleri vermeyi hedefleyen liderlerle, teknoloji odaklı vizyon ile kurulmakta olan yeni nesil OSB’lerin liderleri, Kasımın ilk haftasında II. OSB Teknoloji Zirvesi’nde Kıbrıs’ta bir araya gelecek. OSB camiasında iz bırakarak markalaşmış emekli dört bölge müdürü, “Efsaneler 4.0” panelinde, aktif OSB müdürleriyle deneyimlerini paylaşacak. Türkiye’nin efsane olarak anılan OSB müdürleri arasında A. İhsan Karamanlı (Eskişehir OSB Emekli Bölge Müdürü), A. Okan Çağlar (Gebze OSB Emekli Bölge Müdürü), Suat Özel (Bursa OSB Emekli Bölge Müdürü) ve Tanju Beştaş (Denizli OSB Emekli Bölge Müdürü) yer alıyor.

Türk sanayisine yıllarını vermiş bu 4 ismin yıllar sonra ilk kez bir araya geleceği zirve kapsamında; yeşil ve sürdürülebilir üretim için dijital OSB çözümleri, yeni nesil haberleşme ve veri merkezi teknolojileri, yapay zeka destekli akıllı OSB altyapı teknolojileri, OSB’lerde merkezi siber güvenlik hizmetleri ile birlikte SCADA ve EKS güvenliği konuları masaya yatırılacak.

Sanayicinin 2023 yol haritası belirlenecek

OSB’lerin kendi teknolojik altyapılarını kurup yönetmesini sağlamak amacıyla kurulan ve OSB’lere dünya standartlarında teknolojik altyapılar kuran Dijitohum, katılımcılarına geleneksel altyapı hizmetleri dışında, yeni nesil OSB hizmetleri vermeyi hedefleyen OSB’lerin üst yönetimleri ve teknoloji liderleriyle yılda bir kez OSB teknoloji zirvesinde bir araya geliyor. Zirvede, ortak akılla geçmiş yılın nabzının tutulması ve gelecek yılın yol haritalarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Dijitohum Kurucusu Engin Işık, OSB Teknoloji Zirvesi’ne ilişkin şu açıklamalarda bulunuyor: “Teknoloji zirvesi, katılacak OSB karar vericilerine, diğer OSB’lerle benchmarking imkanı, farklı OSB’lerde uygulanan örnek model projelerin incelenmesi ve analizleri ile birlikte güncel teknolojileri uygulamalı olarak dinleme fırsatı sağlayacak. Dijital geleceğin önemini kavrayan ve bu konuyu stratejik gelişim alanı olarak belirleyerek, sanayicilerine yeni nesil OSB hizmetleri vermeyi hedefleyen OSB’lerle, teknoloji odaklı vizyon ile kurulmakta olan yeni nesil OSB’lerin bir araya geleceği II. OSB teknoloji zirvesi, Kasım ayında Kıbrıs’ta düzenlenecek.”

Merak uyandıran zirve

Zirvenin en özel zaman aralığında, OSB camiasında iz bırakarak markalaşmış emekli dört bölge müdürünün, “Efsaneler 4.0” panelinde, aktif OSB müdürleriyle deneyim paylaşımında bulunacağı organizasyon şimdiden merak uyandırıyor. A.İhsan Karamanlı (Eskişehir OSB Emekli Bölge Müdürü), A.Okan Çağlar (Gebze OSB Emekli Bölge Müdürü), Suat Özel (Bursa OSB Emekli Bölge Müdürü) ve Tanju Beştaş’ın (Denizli OSB Emekli Bölge Müdürü) yıllar sonra ilk kez bir araya geleceği zirve kapsamında; yeşil ve sürdürülebilir üretim için dijital OSB çözümleri, yeni nesil haberleşme ve veri merkezi teknolojileri, yapay zeka destekli akıllı OSB altyapı teknolojileri, OSB’lerde merkezi siber güvenlik hizmetleri ile birlikte SCADA ve EKS güvenliği konuları yer alacak.

“Yeni Nesil Organize Sanayi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri" hayaliyle Bilişim Vadisi ekosisteminde kurulan Dijitohum, 20 yıllık deneyim sonrasında oluşan bilgi birikimini paylaşmak ve dijital geleceğe yeni tohumlar ekmek üzere danışmanlık yapıyor. Bir önceki modeli daha da geliştirerek, şuan yedi kurumla yol arkadaşı olan Dijitohum, 2024 yılı sonuna kadar 20 OSB’ye ulaşmayı hedefliyor.