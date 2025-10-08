iMiR Global, Joker’i bünyesine kattı

Bebek ürünleri alanında faaliyet gösteren iMiR Global, Türkiye’nin köklü perakende markalarından Joker’i satın aldı. Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip Joker, Ekim 2025 itibarıyla iMiR Global çatısı altında faaliyet göstermeye başladı.

Yeni dönemde Joker, mağaza zinciri kimliğini aşarak iMiR Global’in yeniden yapılandırdığı iş modeliyle konumlanacak. Şirketin kurucusu Can iMiR, birleşmenin amacını “Joker’in güçlü mirasını koruyarak onu kolektif bir güç odağı haline getirmek” sözleriyle özetledi.

Kısa vadede Joker markasının mevcut bilinirliği ve müşteri güveninin güçlendirilmesi hedefleniyor. Orta vadede ise “Joker Baby”, “Joker Partners” ve “Joker Family Club” yapılarıyla Türkiye’de B2B2C modelinin geliştirilmesi ve bu yapının seçili uluslararası pazarlara taşınması planlanıyor.

Joker markası, adı ve logosunu koruyarak “Her İlkte Joker” sloganıyla yoluna devam edecek.

