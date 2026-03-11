İndeks Bilgisayar 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Index Grup’un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2025 konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025 yılını 2 milyar doların üzerinde bir satış cirosuyla tamamlayarak, teknoloji dağıtım sektöründe bu eşiği aşan ilk distribütör oldu. Şirketin 2025 yılı sonuçlarına göre net satış hasılatı 91,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Brüt kârı 4,7 milyar lira, vergi öncesi kârı 986 milyon lira olan İndeks Bilgisayar’ın net kârı ise 519 milyon lira oldu.

Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 2025 sonuçlarına ve 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025 yılını küresel ekonomideki zorluklara ve belirsizliklere rağmen güçlü bir performans ve stratejik yatırımlarla tamamladık. Yılı 2 milyar doların üzerinde satış cirosuyla kapatarak teknoloji dağıtım sektöründeki lider konumumuzu daha da pekiştirdik. Bugün sektörde büyümenin yalnızca hacim artışıyla değil; operasyonel verimlilik, güçlü iş ortaklıkları ve katma değerli çözümlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla portföyümüzü yeni teknoloji markalarıyla genişletirken, iş ortaklarımızın dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik eden daha entegre bir yapı kurmaya odaklandık. Dijital altyapı yatırımlarımızı artırarak veri temelli karar alma süreçlerimizi güçlendirdik ve operasyonel entegrasyonumuzu ileri bir seviyeye taşıdık.

Datagate çatısı altında hayata geçirdiğimiz Vodafone iş birliği de bu dönemin önemli adımlarından biri oldu. Telekom ve teknoloji dünyasının giderek yakınlaştığı yeni dönemde cihaz dağıtımı ve tedarik alanında yeni bir iş modelini hayata geçirerek teknoloji ekosisteminde yarattığımız değeri daha geniş bir alana taşıdık.

Sürdürülebilir teknoloji alanında attığımız adımlar kapsamında bünyemize kattığımız HB Bilişim ve i-renovo şirketleriyle yenilenmiş akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerimizi hızlandırdık. Her teknolojik cihazın ikinci bir şansa sahip olması gerektiğine inanıyor; bu yaklaşımı döngüsel ekonomi vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Kocaeli’nde temellerini attığımız 62 bin metrekare kapasiteli Yeni Nesil Akıllı Lojistik Merkezimiz Index Logistics Center (ILC) ise stratejik yatırımlarımızın en kritik adımlarından biri. Depolamadan dağıtıma, servis lojistiğinden Ar-Ge laboratuvarlarına kadar uzanan geniş bir hizmet ekosistemi sunacak olan ILC ile lojistik merkezi işletmeciliğini yeni bir iş modeli ve gelir alanı olarak konumlandırıyoruz. Bu yatırımı yalnızca bir lojistik merkezi olarak değil, Index Grup’un teknoloji değer zincirini güçlendiren stratejik bir altyapı yatırımı olarak görüyoruz.

2026’da hedefimiz yalnızca büyüklüğümüzü artırmak değil; teknoloji ekosisteminde daha fazla değer üreten, çözüm ve hizmet tarafı daha güçlü bir yapıya dönüşmek.”

Rakamlarla İndeks Bilgisayar

Haziran 2004’te halka arzı gerçekleşen İndeks Bilgisayar’ın 2025 yılı mali sonuçları şu şekilde: