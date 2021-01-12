İngiltere-Türkiye ticaret İlişkilerinde yeni dönem

24 Aralık 2020 tarihinde, İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın iki ülke arasındaki ticaret konusunda birçok yeniliğe sebep olacağı gündeme oturmuş durumda. İmza sonrasında, iki ülke arasındaki ihracat işlemlerindeki lojistik, belgeleme ve gümrükleme işlemlerinde yeni süreçlerin yaşanması muhtemel olacak.

Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 100 farklı ülke ile dış ticaret alanında çalışan PRX International Genel Müdürü Şahin Özcan konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “İngiltere’nin Brexit’ten ayrılması uzun süredir en ufak detayına kadar planlanan bir süreç. İngiliz iş insanları genel profil olarak resmi, dünya pazarlarına hâkim, sistematik ve kuralları birebir uygulayan bir iş etiğine sahip. Türk iş insanları İngiliz firmalarının taleplerini ve işin gerekliliklerini doğru analiz ederek ve sistematik çalışarak ilerlerlerse, bu süreç Türk firmaları için de yeni fırsatları karşılarına çıkaracaktır” dedi.

Yeni İngiltere düzeni içerisindeki değişikliklerin, teslimat süreleri, nakliye maliyetleri, belgelendirme, gümrükleme ve hukuki süreçlerle ilgili prosedürlerde etkili olacağını belirten Şahin Özcan, sözlerine şöyle devam etti; . “Devletin yetkili kurumlarının yaptığı bilgilendirme toplantılarında fiziki denetimlerin daha sıkılaştırılacağı, risk analizinin daha geniş perspektifte yapılacağı sıklıkla ifade ediliyor. Bu denetimlerin de artmasından dolayı zaten yavaş ilerleyecek olan sistemin daha da yavaşlaması öngorülmektedir. Yeni düzenleme ile belgelendirmede “yükleme” üçüncü taraf (lojistik firması veya gümrük temsilcisi) aracılığı ile yapılıyor olsa da gümrük deklarasyonlarını yapmak, nakliye şirketi ve sürücüye doğru belgeleri temin etmek, yükleyicinin sorumluluğundadır.

Bazı ürünlerde talep edilen belgeler değişirken, bazı ürünlerde ek belgeleme söz konusu olmuştur. Su anda bir cok TIR evrak eksikligi nedeniyle Doverden geri döndürülmektedir. Gümrükleme de basite indirilmiş gümrük sisteminin ciddi oranda değişmiş ve belgeler konusunda sorumluluğun ihracatçıda olması, İngiliz firmalarına DDP hizmet veren firmaların gümrük işlemlerini daha önceden alışıla geldiği gibi lojistik firmaları vasıtası ile değil, profesyonel “gümrük brokeri” olan firmalarla çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Tüm bu süreçlerle ilgili hukuki süreç Brexit’in bir sonucu olarak artık, İngiltere’de anlaşmazlık ve çözümünde AB mevzuatının yerine yerel veya uluslararası mevzuat kullanılacaktır. İki ülke arasında ticaret yapanların olası bir uyuşmazlık durumunda İngiltere içinde çözüm sunabilecek partner bulmalarında fayda görüyorum. Keza, İngiltere’deki hukuki süreçlerin oldukça maliyetli ve uzun sürmesi öngörülebilmektedir.”