İş arayanlar dikkat: Etiya'dan sayısalcılara anında kadro

Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Türkiye’nin önde gelen global yazılım şirketlerinden Etiya, başta yazılım mühendisleri olmak üzere yeni alımlarla insan kaynağını büyütmeye devam ediyor. Yetenekleri çekmek için ‘Sayısalcılar Buraya’, ‘arkadaşını getir’ gibi farklı uygulamalara imza atan şirket, çalışan bağlılığı için de hisse paylaşımından NFT ödüllerine pek çok fark yaratan uygulamaya sahip. İki yıl üst üste Great Place to Work ödülünü almaya hak kazanan şirketin İnsan ve Kültür Direktörü Yaprak Yazgan Tellici, “Gençlerin fikirlerine önem veriyor, herkesi dinleyerek şirkette inovasyon kültürünü destekliyoruz” diyor.

Türkiye’de 200 bin civarında yazılımcı olduğu düşünülüyor. Bu oran Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında çok düşük kalıyor. Türkiye’nin halihazırda yazılımcı ihtiyacı çok fazla. Pandemi sonrası şirketlerde dijital dönüşüm projelerinin hız kazanacağı ve yaşanan beyin göçü de düşünüldüğünde yazılımcı bulmak çok daha zorlaşacak. Bilişim şirketleri şu günlerde kalifiye personel bulabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Yaşanan beyin göçüne rağmen çalışan sayısını her geçen yıl artıran bilişim şirketi Etiya hızla büyümesine devam ediyor. 3 kıtada 7 farklı ülkede 1514 çalışanı olan şirket, ağırlıklı olarak bilgisayar ve yazılım mühendislerini istihdam ediyor. Şirket daha çok genç yeteneğe ulaşabilmek için 2021 Temmuz ayından bu yana ‘Etiya Akademi’ adı altında ‘Sayısalcılar Buraya’ sloganıyla bir program yürütüyor.

Etiya İnsan ve Kültür Direktörü Yaprak Yazgan Tellici, programla ilgili şu bilgileri veriyor: “Sayısal bölümlerden mezun olanları ön elemelerden geçirerek kendi kadrolarımıza dahil ettiğimiz bir eğitim programı oluşturduk. Bu programda katılımcıları eğitimleri başladıkları andan itibaren Etiya kadrosuna alıyoruz. Ücret ve yan haklar gibi bir çalışanın elde ettiği tüm haklara sahip oluyorlar. 8-10 hafta süren eğitimin ardından, ikinci bir eleme süreci söz konusu olmadan 300’den fazla yeni mezunu kadromuza bu program aracılığı ile dahil ettik.”

‘ARKADAŞINI İŞE GETİR’

Hali hazırda işe alımların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Yaprak Yazgan Tellici, şu dönemde sektörde insan kaynağı bulmanın çok zor olduğuna değinerek, “Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Anadolu’daki üniversitelere kadar tüm sayısal mezunlarına kapımız açık” diyor.

Etiya, yazılımcı bulabilmek için ‘çalışan referans uygulaması’ da yapıyor. Yani Etiya’da çalışmakta olan birisi şirkete arkadaşını tavsiye ettiğinde ve işe alınan kişi şirkette 6 ayını doldurduğunda tavsiyede bulunan çalışan ödüllendiriliyor.

Tabii iş sadece doğru çalışanı doğru yerde istihdam etmekle de bitmiyor. Bilişim sektöründe kalifiye personel bulma konusunda yoğun bir rekabet ve beraberinde getirdiği hızlı bir çalışan sirkülasyonu var. Şirketler çalışanları bağlayabilmek için çeşitli uygulamalar yapıyorlar.

‘EN İYİ İŞVEREN SEÇİLDİLER’

En iyi işyerlerini ödüllendiren Great Place To Work tarafından iki yıl üst üste “Great Place to Work (Harika İş Yeri) Sertifikası”nı almaya hak kazanan, 1.000 çalışan ve üzeri kategoride “Türkiye'nin En İyi İşverenleri™ 2023” listesindeki yerini alan Etiya, insan kaynakları uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Yarattığı inovasyon kültürü ve yüzde 40’a varan kadın çalışan oranıyla sektöründe fark yaratan şirket, çalışanların aidiyetini arttırmak için bir dizi uygulama yapıyor. Tersine mentorluk da bu uygulamalardan biri.

Her ne kadar şirketin yaş ortalaması 30 olsa da 50’li, 60’lı yaşlarda çalışanlar da var. Bu nedenle şirket tersine mentorluk uyguluyor, yani gençler yaşça kıdemli çalışanlara mentorluk veriyor. Amaç gençlerin bakış açısını yöneticilerin görmesi, birebir dinlemesi ve onların ihtiyaçlarını ilk ağızdan duyabilmeleri. Şirketin CEO’su Aslan Doğan dahil olmak üzere tüm yöneticiler bu uygulamaya katılıyor. Peki gençler ne istiyor? Tellici bu sorunun yanıtını şöyle veriyor: “Gençler biraz daha ortak aklın egemen olduğu bir şirket istiyor. Neyi, neden yaptığını görmek, yaptıkları işi sorgulamak ihtiyacındalar. Yani sadece ezbere iş yapmak istemiyor. Neye hizmet ettiğini görmek istiyor. Şirket hedefi nedir, nereye ulaşmak istiyor ve bu bütünün nasıl parçası olabilir bunu bilmek istiyor. Aidiyet de böylece daha güçlü hale geliyor.”

‘SOSYAL ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ

Hibrit ve tamamen uzaktan çalışmanın hâkim olduğu şirkette çalışanlar arasındaki sosyalliği arttırmak için her çeyrekte tüm ofislerde yapılan happy hour’lardan kahve molalarına, yaza merhaba partilerinden yıl sonunda yapılan tüm şirketin bir araya geldiği etkinliklere, teknoloji sohbetlerinin yapıldığı tech talks’lardan takım olmayı destekleyen kulüp aktivitelerine pek çok etkinlik yapılıyor.

‘HİSSE PAYLAŞIM PROGRAMI DEVREYE GİRDİ’

Etiya’da performansı ile fark yaratan, ekibe değer katan çalışanlar için farklı ödül programları da bulunuyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ReWallet isimli çalışan hisse paylaşım programı. Etiya çalışanları için şirketin %6 oranında hissesini ayırmış durumda ve özgün bir puan sistemiyle çalışanlarını bu programa dahil ediyor. Çalışanların kıdemine, performansına, yıl içinde katıldığı eğitim sayısına ve fark yaratan başarılarına bakılarak bir skor elde ediyor. Bu skorun büyüklüğüne göre çalışanlar, şirketin belirli bir süre sonunda global büyüme kararına bağlı olarak anlamlı bir değere sahip olabilecekler. Etiya’nın çalışanına verdiği önemi de gösteren bu program çalışanları tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Hisse paylaşım programı dışında Etiya çalışanlarının başarılarını NFT ödülleri ile de taçlandırıyor. 2023 yılında yayınladığı ilk NFT koleksiyonunda yer alan her bir eser farklı kategorilerde performansıyla fark yaratan ve belirli bir kıdeme sahip çalışanlarına hediye edildi.

‘YENİLİKÇİLİK DEĞERLERİMİZDE VAR’

Şirket olarak değerlerinden birinin de yenilikçilik olduğunu ve Great Place To Work’te de yarattıkları bu inovasyon kültürlerine vurgu yapıldığını söyleyen Tellici, “’Etiyalı olmak’ adını verdiğimiz bir değer setimiz var. Şirkette yer alan yönetsel pozisyonlardaki arkadaşlarımızla birlikte bu değer setini birlikte belirledik, ‘Etiyalı olmak nedir’ birlikte tanımladık. Bu çalışmada insan odaklı olmak, yenilikçi, mücadeleci, çözüm odaklı olmak gibi ortaya çıkan değerleri her yeni giren arkadaşımızın oryantasyonunda ve eğitim içeriklerinde dikkate alıyoruz.

Yenilikçiliği destekleyecek şekilde çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Kurum içinde kendi geliştirdiğimiz görüş-öneri platformu modülümüz de bunu destekler nitelikte. Her çalışan açıkça kendi fikrini, önerisini dile getirip sunabiliyor. Bu kapsamda yenilikçi, fark yaratan fikirler sunan çalışanları ödüllendiriyoruz. Hem de böylece potansiyel yenilikçi önerileri de teşvik ediyoruz.

GENÇLERE TAVSİYELER

Gençlere staj yapmalarını ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Yaprak Yazgan Tellici, şu önerilerde bulunuyor: “Dünya çok hızlı gelişiyor. Sektör çok hızlı değişiyor. O yüzden sadece derse girip iyi not almak yeterli değil. Zorunlu stajlarını tamamlamak bile yeterli değil. Ve tabi eskiye kıyasla bilgiye erişebilecekleri ortamlar çok daha kolay ve fazla. O yüzden kendisini sadece teknik anlamda değil, kişisel anlamda da mümkün mertebe geliştirmek için neler yapabiliyorlarsa yapmalılar. Bu bir YouTube'dan TEDx videosu izlemek de olabilir, bir podcast serisi dinlemek de olabilir, teknik belirli platformları takip etmek de olabilir. Bununla birlikte stajlarında kendilerinden istenenin üstüne çıkacak çıktılar da üretmeliler, yani ‘fark’ yaratmalılar. İngilizce bilgisi tabii ki özellikle yazılım sektörü için olmazsa olmazımız.”