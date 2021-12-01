Işıklar Coin, LBank'ta işleme açılıyor

Tuğla, ambalaj ve döküm ana iş kollarındaki faaliyetleriyle Türkiye’nin önemli holdingleri arasında yer alan Işıklar Holding, yerli kripto parası Işıklar Coin’i (ISIKC) yeni bir borsaya daha açtı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in bağlı ortaklığı Bulgaristan merkezli Işıklar Software and Technology EOOD’nin ihraç ettiği ilk kripto para ISIKC; Paritex, Fatbit ve Cointiger’dan sonra bu kez de Coinmarketcap’e göre işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan LBank kripto para borsasına giriyor. ISIKC 2 Aralık 2021 Türkiye saatiyle 23:00’de işlem görmeye başlayacak.

Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, “ISIKC’nin günlük işlem hacmi 1 milyar USD’nin üzerinde dev bir borsaya açılması, kripto paramızın gelişmesi açısından son derece memnuniyet verici bir gelişme” diye konuştu.

“Dördüncü borsaya da girmiş olduk”

“Hedeflerimiz hem yeni yatırımlarla hem de farklı finansman stratejileriyle büyümeye devam etmek” diyen Işık, şu açıklamayı yaptı: “Geçen yıl mart ayında devreye aldığımız Işıklar Coin’i, önce bayilerimiz için bir sadakat programına dönüştürdük. Daha sonra grup dışı diğer şirketlere de açmaya başladık. 2020 Mart ayında başlayan Işıklar Coin uygulamamız, bayilerimize indirim sağlayan bir sadakat kartı gibi çalışıyor. Şimdiye kadar üç ayrı kripto para borsasında işlem gören ISIKC, 2 Aralık tarihi itibarıyla dördüncü borsaya da girmiş oldu. Artık Türkiye’de Paritex, Uzakdoğu borsasında Cointiger, ABD'de ise Fatbit’te vardık, bunlara işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan LBank da eklendi” dedi.

Işıklar Holding; Çemaş, Niğbaş, Işıklar Tuğla, Işıklar Ambalaj gibi sektöründe öncü firmaları bünyesinde bulunduruyor ve toplam bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.