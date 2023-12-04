İsviçreli Hublot, Türkiye için özel olarak üretti

Füzyon sanatı felsefesini benimseyen İsviçreli saat markası Hublot, Türkiye için özel olarak limitli sayıda ürettiği “Deep Green” modelini saat tutkunlarına tanıttı.

İnce bir işçiliğe ve eşsiz bir tasarıma sahip Hublot Deep Green limitli edisyon saat, Hublot’nun farklılıkların kreatif birlikteliğini kutlayan mottosu “Art of Fusion”dan ilham alınarak sadece 35 adet üretildi. Normal şartlarda bir araya gelmeyecek unsurların füzyon sanatı yapabilmek amacıyla buluşturulmasına odaklanan “The Art of Fusion” kavramı, Deep Green modeli ile Hublot imzalı arzu nesnelerinin en yenisini hayata geçirdi. Hublot’nun mevcut renk skalasındaki yeşil, ilk kez bu modelde siyah seramik kasaya entegre edildi. Üzerine göz alıcı altın dokunuşlar eklenmesi ile Deep Green, yüksek saatçiliğe özgü estetik algısını bir üst seviyeye taşıdı.

Türkiye’de D Saat portföyünde bulunan Hublot’nun Bölge Direktörü Augusto Capitanucci, Türkiye’ye özel olarak tasarlanmış Deep Green ile ilgili, “Doğuş Grubu markası D Saat ile uzun yıllardır harika bir iş birliği içindeyiz. 10 seneyi aşkın sürede, sadece Türkiye için limitli sayıda üretilmiş birçok özel saat projesini geride bıraktık. En özellerinden biri de şüphesiz, füzyon sanatına övgü niteliğindeki Deep Green modeli oldu,” dedi.

Yalnızca 35 adet üretilen 45 mm.’lik Deep Green; yeşil kadranı, yeşil krokodil kayışı, saten bitişli, cilalı siyah seramik kasası ve altın tepesi, butonları ve indeksleri ile saat tutkunlarının dikkatini çekti.