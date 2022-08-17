Japonya’dan Türkiye’ye 200 milyon TL’lik yatırım

Dünyanın ilk kompakt dizel motor üreticisi Japonya merkezli Yanmar, Türkiye operasyonlarını yürüten Yanmar Türkiye’ye 2022 yılı içinde 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

17.08.2022 12:20:000
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Japonya’dan Türkiye’ye 200 milyon TL’lik yatırım

Dünyanın ilk kompakt dizel motor üreticisi Yanmar, Türkiye’deki faaliyetlerine tarım makineleri, enerji sistemleri, e-ticaret, endüstriyel motorlar ve ihracat olarak beş kolda devam ederken, Türkiye operasyonlarını yürüten Yanmar Türkiye’ye 2022 yılı içinde 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım ile Japon Yanmar traktörlerinin bir kısmı artık Türkiye’de üretilecek ve ihracat daha da büyüyecek. 

Yanmar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Japonya merkezli Yanmar’dan aldıkları bu yatırımdan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, “Her yıl ciromuzu 2,5 kat artırıyoruz. Japonya merkezimizden üretim kapasitemizi, işgücümüzü artırmak ve kuvvetlendirmek üzere 200 milyon TL’lik yatırım aldık. Bu yatırımın bir kısmını traktör üretim fabrikamız için kullanacağız. Avrupa’ya satılan Yanmar traktörlerimizi artık Türkiye’de üretmeye başlayacağız. Bu sayede Türkiye önemli bir lojistik merkezi olacak. Yanmar traktörler artık Türkiye’de üretilecek. Yıllık ortalama iki bin olan traktör üretim kapasitemizi beş bine çıkardık.” dedi.

Yapılan yatırımın Japonya merkezli Yanmar’ın Türkiye’ye olan güveninin bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan Shoshi; “Aldığımız bu yatırım; Japonya’nın Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırması konusunda arkamızda olduğunun bir kanıtı niteliğinde. Yanmar’ın Japonya merkezi tarafından Yanmar Türkiye’nin Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyet alanı sorumluluğu genişletildi. Bir sonraki amacımız; bütün Avrupa ve Asya operasyonunda Türkiye’yi merkez haline getirmek. Yanmar Türkiye’yi üretim, lojistik ve mühendislik alanında bir merkez haline getireceğiz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

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