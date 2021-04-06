Kaliteli ve uygun bütçeli ilaca erişim biyobenzerlerle sağlanabilir

Herkesin yüksek kaliteli ilaca erişme hakkı olduğu mottosuyla hareket eden Sandoz, insanların yaşam kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni yollar keşfetmek için çalışıyor.

Sandoz Türkiye Uzmanlık Ürünleri İş Birimi Direktörü Tolga Süha Balkan, pandemi koşullarındaki şartlara hızla ayak uydurduklarını vurgulayarak biyobenzerler konusundaki çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.

“İlaç sektörü olarak hem pandemiye hem dönemin koşullarına meydan okuduğumuz bir dönemden geçiyoruz! Dünya 2020 Mart’tan beri daha önce bilmediği bir krizle karşı karşıya ve 1 milyardan fazla insan için normal günlük yaşam durmuş vaziyette. İlaç sektörü olarak hem pandemiyle savaşıyor hem de bu dönemin koşullarına göre iş yapış şekillerimizi oluşturuyoruz.

Değişime hızlıca ayak uydurduğumuz geçtiğimiz yılın, strateji ve faaliyetlerini dönüştürürken yine biyobenzer konusunu esas aldık.

Herkesin yüksek kaliteli ilaca erişme hakkı olduğu mottosuyla hareket eden Sandoz, bilindiği üzere yüksek standartlarda jenerik ve biyobenzer üretimi yapan ve ülkelere ulaştıran, dünyadaki en büyük firmalardan biri. Şu anda da kronik hastalıklar ve nadir hastalıklar dahil birçok kritik tedavi alanında yüksek standartlarla üretilmiş ve klinik çalışmalarla desteklenerek onaylanmış biyobenzer ve jenerik ürünleri pazarlara vermeye devam ediyor. Böylece Sandoz devletlerin ekonomik yüklerini hafifletirken hastaların yüksek standartlardaki ürünlere ulaşımını dünya pazarındaki aktifliğiyle artırıyor.

2020 yılının 4. çeyreğinde biyobenzerlerin küresel satışları 514 milyon dolar oldu. Önümüzdeki dönemde ise dünyada satışların 2025’e kadar 3-3,5 milyar dolar olmasını ön görüyoruz. Ülkelerin hastalıklarla mücadelelerinde hem tedavi hem de ekonomik olarak yardımcı olan biyobenzerler, pazarda çok ilgi görüyor. 2016-2020 arasında biyobenzerler sayesinde tasarruf edilen toplam tutarın bugün yaklaşık 49-98 milyar Euro arasında olduğu biliniyor.

Biyobenzer ürünler bazı hasta ve hekimler için sağlık masraflarını azaltma, temel tedavilere hasta erişimini artırma potansiyelini vaat ediyor. Sandoz olarak biyobenzer ürünlerle hastaların yüksek kalite ve uygun bütçeli ilaca erişimini kolaylaştırarak, hayatlarını iyileştiriyoruz. Biyobenzer, Sandoz’un geleceği olarak görülen bir alan. 2020’de yüzde 19’luk bir artış yakaladığımız bu alanda, ürün hattımızı, geliştirilmekte olan 15 farklı ürün ve iş birlikleriyle ikiye katlıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız da oldukça önemli.

Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanan dünyanın ilk biyobenzeri Sandoz’un büyüme hormonudur. 2007’de ise kronik böbrek yetmezliği hastalarında ortaya çıkan anemiyi tedavi etmek için kullanılan eritropoetini onayladı. Şu an onaylanmış 8 biyobenzer ürünümüz var. Biyobenzerlerin onaylanması analitik bir şekilde yapının tanımlanması, preklinik ve

klinik çalışmalarla birlikte çok kapsamlı bir değerlendirme sonrasında oluşuyor. Bunun için yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimiz bulunuyor.

Türkiye özelinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde ürün portföyümüzün önemli bir kısmını biyobenzerler oluşturacak. Dolayısıyla bugünden hastalarımızın bu tedavi standartlarına kavuşması için var gücümüzle ve şevkle çalışıyoruz.”