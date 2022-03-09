Kalyon Holding’den kadın gücüne destek

Kalyon Holding’in farklı birimlerinde görev yapan gönüllü çalışanlarından oluşan ve 2009 yılında Reyhan Kalyoncu önderliğinde Sosyal Gelişim Çalışma Grubu adıyla temelleri atılan grubun Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği gecede; iş dünyası ve sosyal yaşamın her alanında kadın varlığının önemine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında; eğitim, çevre, sürdürülebilirlik, tasarruf ve geri dönüşüm gibi pek çok başlıkta yoğun faaliyet gösteren Kalyon Vakfı’nın gerek sosyal gerek ekonomik yaşamda kadın gücünün daha fazla var olmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği ve yakın dönemde geçirmeyi planladığı projeler de ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kalyoncu, “Biz, hayatta yapılacak en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu prensibiyle, güzel ülkesine hizmet etmek için 75 yıldır çalışan Kalyon’un güçlü kadınlarıyız. 4 bin 708 kadın çalışanıyla sektör ortalamasının çok üzerinde kadın istihdam eden Kalyon’un tüm birimlerinde bulunmaktan gururluyuz ve kadın çalışan oranımızı her yıl daha da yukarılara çıkarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin her köşesinden eğitimini desteklediğimiz öğrencilerimizle ve yalnız bırakmadığımız tüm kadınlarımızla onur duyuyoruz. Biliyoruz ki bir kadının başarısı, başka bir kadının başarısını hazırlar” dedi.

Gerek KalyonBiz Çalışma Grubu olarak Holding bünyesinde, gerekse Kalyon Vakfı olarak toplumsal düzeyde yeni projeler hayata geçireceklerini belirten Kalyoncu, 18 yaşını doldurarak, yetiştirme yurtlarından ayrılan genç kızları ağırlayacak ve aile ortamına benzer ilişki sistemine sahip şekilde kurgulanacak barınma hizmeti projelerinde de sona gelmek üzere olduklarını, ayrıca 8 milyona yakın ağaç dikmiş bir grup olarak Vakfın ve Çalışma Grubu’nun sürdürülebilir bir dünya ve bu güzel ülke için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.