Kapalıçarşı'dan Latin Amerika'ya: Altında global marka çıkaracak

Türkiye’nin değerli maden ihracatında başarılı şirketlerinden biri olan Malik Kıymetli Madenler Kuyumculuk, girmediği tek Pazar olan Latin Amerika’ya girişe hazırlanıyor. Malik Kıymetli Madenler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Murat Malik, “Türkiye’den altında global bir marka çıkaracağız” diyor.

Türkiye, altın ihracatında dünyada söz sahibi bir ülke. Dünyada ilk üç içinde yer alan Türkiye’de önemli ihracatçılar var. Bunlardan biri de İstanbul Kapalıçarşı merkezli Malik Kıymetli Madenler. Şirket başta İngiltere olmak üzere İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ihracat yapıyor. Malik Kıymetli Madenler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Murat Malik, Avrupa’da yeni pazarların ardından Uzak Doğu ve Amerika pazarına da gireceklerini belirtiyor. Avrupa'da perakende ve toptan kuyumculardan oluşan geniş bir network’e sahip olduklarını söyleyen Malik, hedeflerinde ayrıca Latin Amerika pazarının olduğunu da vurguluyor.

“KRİZLERE ALIŞKINIZ DAYANIKLIYIZ”

Döviz kurlarındaki artışın kuyum sektörünü de etkilediğini belirten Malik, “Ürettiğimiz altını dövizle alıyoruz. Ancak altına altın çalıştığımız zaman kur artışından minimum etkilenip durumu kurtarabiliyoruz. Tabi Türkiye'de yaşayan bir iş insanı olarak ekonomik krizlere karşı aşinayız. Dünyada belki de başka hiçbir ülkede olmayan dayanıklılığa sahibiz. Bunda yurt dışı network’ümüzün geniş olması ve ürünlerimize talebin her zaman olması en büyük avantajımız. Mücevherat sektörü Türkiye'de katma değer olarak bilişim hariç diğer bütün sektörlerden açık ara önde” diyor.

TALEP PANDEMİDEN SONRA PATLADI

Özellikle pandemi sonrasında yurt dışından altın ürünlerine olan talebin çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Malik, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Yurt dışındaki insanlar eskiden altını günlük hayatta ya da özel günlerde kullanacağı takı olarak görürdü. Pandemi sonrası bu anlayış çok değişti. Artık dünyada altın sadece takı olarak değil, yatırım aracı olarak da görülüyor. Özellikle altın takıya talep çok arttı. Ancak altının arzının sınırlı olması ve eskisi kadar çok çıkarılmaması nedeniyle fiyatı devamlı artıyor. Bazı ülkelerde mesela Amerika ve İngiltere”de 9 ayara bile çok talep var. Çünkü daha ucuz. Onun dışında 14.-18 - 21 ve 22 ayar hep revaçta. Ayar farkını ülkelerde yaşayan topluluklar ve talepleri belirliyor. Ve tabii son yılların yükselen yıldızı gramlık 24 ayar altınlar. Özellikle yatırım amaçlı bu gramlık altın ve türevlerine büyük ilgi var.”

“HİKAYESİ OLAN MÜCEVHERLER ÇIKARACAĞIZ”

Hedeflerinin Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamak ve ülkeye döviz kazandırmak olduğunu dile getiren Malik, ivmeyi daha yukarı taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ediyor. 1996 yılından beri sektörün içinde olduğunu hatırlatan Malik, “Ülkemize döviz kazandırdıkça motivasyonumuz artıyor. Biz hedefleri her zaman büyük tutan bir ihracatçıyız. Şu ana kadar iş yapmadığımız bir tek Latin Amerika kaldı. Bu bölgeye de ihracat yaparak önemli bir adım daha atmak istiyoruz. Ana hedefimiz Cartier, Bulgari gibi bir global marka olmak. Yakında hikayesi olan mücevherler de çıkarmaya başlayacağız. Ülkemizde kuyumculukta çok büyük firmalar olmakla beraber maalesef henüz bir dünya markası çıkaramadık. Yakın zamanda bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu konuda ülkemizin mücevher ihracatçılarında potansiyel fazlasıyla var. Bizde olay tarihi yarımadanın büyülü ortamı Kapalıçarşı'da başlar, tüm dünyayı ve kültürleri dolaştıktan sonra tekrar Kapalıçarşı da biter” diye konuşuyor.