Karaca, Flying Tiger Copenhagen'ı Türkiye ile buluşturacak

Ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye malzemelerinden mutfak eşyalarına pek çok farklı tasarım sunarak 36 ülkeye yayılan markanın ilk mağazası, herkes için ulaşılabilir fiyatlarla hizmet verecek şekilde ekim ayında İstanbul'da açılacak.

İlginç, renkli ve pratik ürün yelpazesiyle alışveriş deneyimine eğlence katmayı hedefleyen Flying Tiger Copenhagen, global mağazalarında olduğu gibi Türkiye'deki müşterilerini de 4 binden fazla ürün çeşidiyle aynı anda buluşturacak.

"Flying Tiger Copenhagen'ın renkli dünyasını Türkiye ile tanıştırıyoruz"

Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak yaptığı açıklamada, Flying Tiger Copenhagen'ı Türkiye'ye getirme konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.

Hotak, "Bu yıl Flying Tiger Copenhagen'ı Türkiye'ye tanıtarak, insanların yüzlerini güldürecek canlı ve keyifli bir deneyim sunma konusunda öncü olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aynı zamanda bu hamlenin tüm perakende sektörüne dinamizm katacağına inanıyoruz." dedi.

İki büyük global şirketin birleşmesini sadece ticari beklentiler değil, aynı zamanda deneyimlerin aktarılması olarak gördüğünün altını çizen Hotak, "Danimarkalı bir şirket ve Türk bir şirketin Türkiye pazarıyla ilgili ortaklığı bu ama onun ötesinde karşılıklı birbirimizden çok şey öğreneceğimize de inanıyoruz." diye konuştu.

Hotak, ilk mağazalarının bu yıl ekimde açılacağını belirterek, "Sadece İstanbul değil, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya'da hızlı bir şekilde mağazalar açmak istiyoruz. Beşinci yılın sonunda da kısmet olursa 100 mağazaya ulaşacağız. Hedef kitlesine uygun lokasyonlarda, doğru lokasyonlarda, mümkün olduğunca mümkün sayıda mağaza açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun iki global markanın işbirliği olduğunu dile getiren Hotak, bu ortaklığın, Karaca'nın global pazardaki etkinliğini önemli ölçüde artıracağına ve 2030 vizyonuna ulaşmalarına yardımcı olacağına inandıklarını söyledi.

"Türk pazarında ürünlerimizi sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Flying Tiger Copenhagen Baş Satış Sorumlusu Jens Aarup Mikkelsen de olağanüstü günlük yaşam ürünleri sunduklarını ve sıradanı olağanüstüye dönüştürerek insanları bir araya getirmeyi amaçlayan teklifler sunma misyonlarının olduğunu ifade etti.

Türkiye'de bulunma motivasyonlarına değinen Mikkelsen, Avrupa'daki mağazalarında Türk müşterilerden büyük ilgi gördüklerini dile getirdi.

Mikkelsen, "Sonunda Flying Tiger Copenhagen'ı Türkiye'ye getirebileceğimiz için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

İnsanların bir araya geldiği, birlikte vakit geçirdikleri yerler için ürünler hazırladıklarını ve bulundukları her pazarla gerçekten ilgili olmak istediklerini belirten Mikkelsen, "Danimarkalı bir markayız ve tasarımımızla, mirasımızla ve geçmişimizle gerçekten çok gururluyuz. Ürünlerimizi Türkiye pazarında sunmayı ve her yerdeki Türk tüketicisine hitap etmeyi nasıl başarabileceğimizi, hep birlikte öğrenip görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye pazarının kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu, Türkiye'nin küreselde en büyük pazarlardan biri olarak öne çıkacağına güçlü inançlarının bulunduğunu söyleyen Mikkelsen, "Karaca Grup gibi büyük bir şirketle bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.