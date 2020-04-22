'Kendine yatırım yapan kazanacak'

MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Akdoğan, artık kendine yatırım yapanların kazanacağını, sosyal parçacık kavramının öne çıkacağını vurguluyor.

İnsanlar ellerindeki birikimlerini verimli değerlendirmek istiyorlar. Günümüzde yatırım araçları çok değişkenlik gösteriyor. MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, “sosyal parçacık yatırımı” kavramını gündeme getirdi. Sosyal parçacık aslında toplumun en minimal üyesi olan insanın kendisi.

Gelecekte en önemli kavramın “sosyal parçacık yatırımı” olacağını belirten Akdoğan, "İnsanlar bu kavramın üzerinde dursun, bizler kurum olarak üzerimize düşeni bilinçlendirme faaliyetlerimiz için, danışanlarımıza özel olarak farklı programlar ile bireysel seviyede yol gösteriyoruz. Bir kez daha en önemli olanın kendi değeri olduğunun farkına vardı” diye konuşuyor.

WELLNESS’İN ÖNEMİ

Akdoğan, insanların ‘Wellness’ın sürekli bir iyi hal içerisinde olma durumunun bilincinde olmaması gerektiğine dikkat çekerek hayatlarını yeni bir ritme göre baştan kurgulamaları gerektiğini de söylüyor. Akdoğan, “Sosyal parçacıklar ne kadar iyi hal halinde seyrederse, toplum o kadar dengeli ve sağlıklı olacaktır” diyor.

Vitalica Wellness’ta verdikleri servislerle insanları bilinçlendirdiklerine dikkat çeken Akdoğan, “Bizler, iyi hale geçmek için düzenli bir yol izlemeliyiz. Bu düzenli yol ise mental programlardan, zihin programlama, stres yönetimi, renk terapileri, müzik terapileri, doğal koku, taşların mental gücünden yararlanma, fiziksel programlar, fitness, doğru beslenme ve doğru uyuma alışkanlıkları kazanma ile mümkün.”

TÜM HİZMETLER BURADA

Vitalica Wellness, bağışıklık sistemini güçlendirici, IV terapi, yoga, ozon terapi gibi karma pek çok alternatifi butik olarak sunuyor. Bodrum’da mayısta açılacak olan Le Meridien Bodrum Beach Resort’ta bir şubesi bulunan Vitalica Wellness, izole bir koyda bulunuyor.

Murat Akdoğan, bu yeni yatımları konusunda şu bilgileri veriyor:

“Burası çok keyifli, benzerlerinden ayrı konumlandırılmış özenle dizayn ettiğimiz, Le Meridien kalitesini yansıtan bir doğa oteli. Bağışıklık için gerekli tüm fonksiyon değişkenlerini bulabilirsiniz. Le Meridien Bodrum Beach Resort, 83 bin m2’ye yayılmış izole ve hijyenik villa & rezidans konaklama olanaklarıyla, bağışıklığınızı güçlendirmek için sizi Bodrum'a davet ediyor. Tesis, havalimanına sadece 15 dakika mesafedeki konumu ve kendine ait nefes kesen koyunda, doğal güzellikleri, sürekli devinim halindeki deniz suyu ile hazırlanmış çocuk havuzları, sağlık temalı gastronomisi ve muhteşem deniziyle sizleri sağlıkla buluşturmayı hedefliyor. Vitalica Wellness’ın uzman doktorları eşliğinde bağışıklığınızı destekleyici birçok doğal terapi ile güçleneceksiniz.”



