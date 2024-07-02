Kentsel dönüşümde sigorta güvencesi

Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Gür, ‘Bina Tamamlama Sigortası’nın kapsamının genişletildiğini ve kentsel dönüşüm projelerinin de bu sigortanın kapsamına alındığını ifade etti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nun ‘Bina Tamamlama Sigortası’ndaki yeniliklere ilişkin yaptığı açıklamadan sonra ‘kentsel dönüşüm’ sürecindeki hak sahipleri ve müteahhitler bu sigortayı incelemeye başladı.

Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Gür, 2015 yılından bu yana uygulanmakta olan ‘Bina Tamamlama Sigortası’nın kapsamının genişletildiğini belirtti. Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilaveten kentsel dönüşüm projelerinin de bu sigortanın kapsamına alındığını ifade eden Gür ‘Bu sigorta hem ev ve arsa sahiplerini hem de müteahhit firmaları koruyor. Müteahhidin iflası, ölümü, mali durumunun bozulması ya da konutları sözleşme tarihinde teslim edememesi gibi risklere karşı hak sahiplerine güvence veriyor. Ayrıca müteahhidin mevzuata ve projeye aykırı hareket etmesi riskine karşı da ev ve arsa sahiplerini koruyor.’ dedi.

6 Şubat depremleri sonrasında kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandığını, evini dönüştürmek isteyenlerin inşaatı yapacak olan firmalara güvenebilmesi için Bina Tamamlama Sigortası’nın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Gür, bu sigortayı müteahhitlerin yaptırdığını, evini dönüştürmek isteyenlerin müteahhitlerden bu sigortayı talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kentsel dönüşüm sürecine girecek olan ev ve arsa sahiplerinin mağdur olmamaları için kapsamı genişletilen bu sigortanın müteahhitler için de ciddi bir finansal alternatif olduğunun altını çizen Gür, ‘Müteahhitler banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna alternatif olarak bu sigortayı satın alabilirler. Ev ve arsa sahipleri de sigorta şirketlerinin bu poliçeyi düzenlemeden önce ciddi bir araştırma yaptıklarını göz önünde bulundurarak inşaat sorumluluğunu verecekleri firmayı ona göre seçerler. Çünkü sigorta şirketleri bu poliçeyi düzenlemeden önce hem o firmanın geçmişte yaptığı projeleri inceliyor hem de müteahhidin risk değerlendirmesini idari, teknik ve finansal denetimlere tabi tutuyor.’ dedi.