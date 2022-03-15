KEP pazarında lider konumunu güçlendirdi

Covid-19 pandemisinin de etkisiyle son 2 yılda sıçrama yaşayan e-dönüşüm sektöründe tüm alanlarda büyüme yaşanıyor. E-Fatura kullanımı zorunluluğunun yıllık 4 milyon TL hasılat yapan işletmeler, tüm oteller, 1 milyon TL üzerinde e-ticaret hasılatı olan işletmelere vb. düşürülmesi bu yıl pazarda önemli oranda büyüme yaşanmasına sebep olacak ve yüzbinlerce işletmenin e-dönüşüm sektörüne geçiş yapacak. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-Yazışma, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-Saklama hizmetleri ile kurumsal ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan hizmet veren Türkkep, her yıl katlanarak büyüyen e-Dönüşüm sektöründe 2021 yılında yaklaşık yüzde 60 büyüdü ve bu performansıyla son 3 yılda yüzde 300’ün üzerinde büyümeye ulaştı.

E-İmza ve KEP kullanımı daha fazla yaygınlaşacak.

KEP pazarında lider olan Türkkep’in, KEP İK (KEP üzerinden İnsan Kaynakları yönetimi), TÜRKKEP İmza (e-imzalama ve doğrulama platformu) ve KEP Assist (birden fazla KEP adresini etkili bir şekilde yönetme platformu) çözümleri de büyümesinde önemli pay oynadı. “Ayrıca e-fatura kapsam genişlemeleri ile e-fatura mükellef sayılarının artışı, e-Devlet uygulamaları ile birlikte e-İmza kullanımının artması ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin e-Yazışma projesi ile kamu kurumlarının yazışmaları dijital ortamdan yapmaları büyümemizi destekleyici unsurlar oldu” diyen Türkkep Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Elektronik Yazışma Projesi’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması da hem kamu kurumlarının kendi arasında yazışmalarını, hem de kamu-özel sektör ve kamu-vatandaş arasındaki yazışmaların tamamen dijitalleşmesini sağlayacak. Bu gelişmeyle birlikte e-imza ve KEP kullanımı daha da yaygınlaşacak. Bireyler tarafındaki kullanımın artmasını sağlayacak en önemli gelişme e-kimlik geçişinin 2023 yılına kadar tamamlanacak olması. Çipli kimlik kartları üzerine e-imza yüklenmesine başlandı, daha güvenli ve elektronik kimlik doğrulaması sağlayacak ‘Kimlik Erişim Cihazları’ (KEC) pilot çalışmaları başladı. Yakın zamanda bu cihazları kamu kurum ve kuruluşlarında, bankalarda, noterlerde ve özel sektörde kimlik doğrulaması gereken alanlarda görmeye başlayacağız.” dedi.

Sektörün gündeminde Yeşil Mutabakat var…

E-Dönüşüm pazarını hareketlendiren bir diğer etmen ise Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat uyumu... Küresel ısınmaya karşı tüm dünyanın ödevi karbon nötr uygulamalara imza atmak. Her geçen gün ülkeler çevreci politikalarını açıklıyor ve hayata geçiriyor. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketler Avrupa Birliği’nin yayınladığı Yeşil Mutabakat çağrısına uyma zorunluluğu ile karşı karşıya. AB, 2035 yılına kadar sera gazı salınımını 1990 yılı seviyesine indirmeyi ve 2050 yılında sıfırlamayı hedefliyor. İlk başta demir, çelik, alüminyum, metal işleme endüstrileri olmak üzere 2025 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne ihracatta karbon vergileri gündeme gelmeye başlayacak diyen Olcay Yıldız, “Karbon ayak izini azaltmamış olan şirketler ek gümrük vergileriyle rekabet avantajını yitirme veya yüksek fiyattan karbon sertifikası satın alarak karlılıklarını düşürme riskiyle karşı karşıyalar. Dijital ortamda ilerleyen iş akış süreçleri ile kağıt tüketimini ortadan kaldıran ve karbon salınımını önemli derecede azaltan e-Dönüşüm çözümleri şirketlerin karbon ayak izini azaltmasını sağlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda sektörün büyümesinde büyük rol oynayacak faktörlerden biri de Yeşil Mutabakat’a Uyum…” dedi.

Türkkep, ekosistemini genişletmeye devam edecek…

Türkkep 3 yılda yüzde 300’den fazla büyüme sağladı. Bunu tetikleyen unsurların arasında Türkkep’in farklılaştırdığı hizmetler, pandeminin etkileri, kamu tarafındaki düzenlemeler var diyen Yıldız, “biz bütün bu trende baktığımız zaman gelecek yıl ki büyüme hedefimizi yine iddialı yerlere koyuyoruz. Kep İK, Türkkep İmza ve Kep Assist gibi tüm e-Dönüşüm çözümlerimizden müşterilerimizin daha fazla faydalanmasına yoğunlaşacağız. Yeni müşteri kazanımını geçtiğimiz yılların da üzerine çıkarmayı, yeni ekosistemlere dahil olmayı hedefliyoruz…” dedi. Türkkep’in oluşturduğu KEP adres sayısı bugün itibari ile 500 binin üzerinde... KEP İK kullanan şirket sayısı 2 binin üzerine çıktı ve her geçen gün yenileri ekleniyor. Sektör devleri ile stratejik iş birlikleri yaparak büyüyen, 2022 yılında stratejisini “ekosistem” üzerine kuran Türkkep her geçen gün büyük ekosistemler içine dahil oluyor. Örneğin, KEP İK müşterileri arasına katılan A101’in 60bin’in üzerindeki çalışanına KEP adresi sağlıyor. Yemeksepeti’nin üye şirketlerine avantajlı Kep & e-İmza, Kep IK ve e-Belge hizmetleri yer alıyor. Yüz binlerce KOBİ ve esnafı, milyonlarca müşteriyle buluşturan Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol ile işbirliği doğrultusunda ‘TÜRKKEP Elektronik İmza’yı sunuyor. Global iklimlendirme firması Daikin sözleşme yönetim süreçlerini e-İmza ve Kep ile dijitalleştiriyor. Sinpaş, Kızılbük projesinde devre mülk satın alan birey ve şirketlere Türkkep KEP adresi sağlıyor ve sözleşmesel iletişimi dijitalleştiriyor.

MikroKEP Altyapısı Türkkep’e devir oluyor.

Türkkep’in bu yıl gerçekleştirdiği en önemli iş birliklerinden biri MikroKEP altyapısının TÜRKKEP’e devri anlaşması oldu. Bu devir ile birlikte Mikro Grup’un 100 bini aşkın müşterisi TÜRKKEP’ten daha entegre bir yapıda KEP hizmeti alacak. Mikro Grup, 2020 yıl sonu itibarıyla lisanslı entegratörlerle çalışan kayıtlı e-dönüşüm kullanıcı sayısına göre yaklaşık yüzde 19'luk bir pazar payıyla, Türkiye'nin güçlü pazar konumuna sahip e-dönüşüm hizmet sağlayıcılarından birisi. 33 yıldır KOBİ'ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik çözümler geliştiren Mikro Yazılım, 2017 yılında Turk Ventures Advisory Limited'in danışmanlığını yaptığı özel sermaye fonları ve Earlybird Digital East Fund'dan yatırım almıştı. Mikro Yazılım'ın iştirakleri arasında, 2018 yılında yüzde 100'ünü satın aldığı Zirve Yazılım'ın yanı sıra yine yüzde 100'üne sahip olduğu Paraşüt Yazılım ile yüzde 60 oranında ortak olduğu Shopside Yazılım, MuhasebeTech Yazılım ve MevzuatTR Yazılım yer alıyor.