Kervan Gıda, Walmart için üretime başladı

85 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye’nin en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda, Dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart raflarında yer alan Bebeto marka ürünlerin ardından, Walmart’a özel markalı (Private Label) üretimi anlaşmasını yaptı. 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle de Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatı başlatıldı.

"Bebeto markasıyla oluşan güven başarı getirdi"

Modern kanalda büyüme stratejisine paralel olarak ihracat ağını ve satış kanallarını büyütmeyi sürdüren Kervan Gıda, 2021 Mart ayında dünyanın önde gelen perakende firmalarından Walmart'ın ABD’deki mağazalarına Bebeto marka ürün satışına başlamıştı. Ürün kalitesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerindeki titizlik ve oluşan güven, dünya devi Walmart’ın özel markalı (private label) ürünlerinde Kervan Gıda’yı tercih etmesini sağladı.

“Bulunduğumuz rafa değer katacağız”

Şirketin 2021 yılı ilk 6 ayında yaptığı ihracatın dolar bazında 55,7 milyon USD seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, Walmart’ın tedarikçileri arasında yer almanın Türk ekonomisi için büyük bir katma değer olduğunu söyledi. Ay, “Küresel pazarda kendi kategorimizde ciro açısından sekizinci sıradayız ve orta vadeli hedefimiz dünyanın ilk 5 yumuşak şeker üreticisi arasında yerimizi almak. Walmart’ın operasyonu bu hedefe ulaşmak için attığımız büyük bir adım. Walmart ile Bebeto markasının raflara girmesiyle başlayan iş ortaklığımız, Walmart’a özel markalı ürün (Private Label) üretimi anlaşmasıyla sürdü. Dünyanın en değerli raflarına adayız ve satış hacminin ötesinde bulunduğumuz raflara değer katmayı da sürdüreceğiz” dedi.