Kidolog, çocukları ekran bağımlılığından kurtaracak

Geçtiğimiz günlerde tamamladığı yatırım turuyla 7,5 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Kidolog, Okuma Adası ürünüyle çocuklar için interaktif kitaplar ve oyunlar geliştiren Ludus Eğitim Teknolojileri şirketini satın aldı. Böylece Türkiye’deki ilk satın almasını gerçekleştiren Kidolog, Okuma Adası uygulaması ile çocukların erken yaştaki ekran bağımlılığı sorununa pedagojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki ilk unicorn’u olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kidolog, geçtiğimiz günlerde 600 bin dolarlık yatırım turunu başarıyla tamamlayarak, Ludus Eğitim Teknolojileri Şirketi’ni bünyesine kattı.

Türkiye’de son dönemin en çok ilgi gören girişimlerinden biri olan Ludus Eğitim Teknolojileri, aynı zamanda sesli ve oyunlu dijital kitap uygulaması Okuma Adası ürününün geliştiricisi olarak biliniyor. Kidolog, bu satın almayla birlikte bir aile teknolojileri şirketi yolundaki dönüşümünü hızlandırırken, ekran bağımlılığıyla mücadele kapsamında çocukların kaliteli içeriğe erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

EKRAN SÜRESİNİ SINIRLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kidolog CEO’su Eray Uğurelli, “Ebeveynlerin, çocuklarında en çok yaşadığı problemlerden biri ekran bağımlılığı ve ekran süresini verimli geçirememeleri. Ebeveynler uzmanlarımızdan sıklıkla bu konuda destek alıyorlar. Bu sebeple Ludus’u, yani Okuma Adası uygulamasını bünyemize dahil ederek önemli bir soruna daha çözüm üreteceğiz. Çocuğun yaşına göre ekran süresini sınırlayarak hem ekran süresini kontrol edeceğiz hem de müfredata uygun kitaplar ve oyunlaştırmalar ile o süreyi maksimum verime çevireceğiz” ifadelerini kullandı. Kidolog kurucu ortağı Burak Candan ise, “Eğitim teknolojileri alanında ürün, kitap ve oyunlar halihazırda geliştiriyorduk. Okuma Adası’yla beraber çocuklarımız ve ebeveynler için hem derslerine yardımcı olacak hem de kaliteli ekran süresi geçirebileceği ürünü sunacağız” diye ekledi.

Ludus kurucuları Çağatay Çakmak, Şener Çakmak, Alper Bilgiç, Onur Sezen ve Alpay Bilgiç ise bu erken exit sebebiyle çok mutlu olduklarını, Kidolog’la beraber bu ürünlerin dünya markası haline çok daha güçlü ve hızlı geleceğini söylediler.

MARATONLARDA BİRİNCİLİKLER

Okuma Adası uygulamasıyla Hacettepe Teknokent Ön Kuluçka programıyla faaliyetlere başlayan Ludus Eğitim Teknolojileri, Dönüşen Kobi Maratonu’nda ilk 8 girişimden biri oldu. Sonrasında Bilkent Cyberpark’ın Dijital Kültür Fikir Maratonu’nda 1. Olarak ofis ve nakdi ödül kazandı. CyberCulture hızlandırma programını başarıyla tamamladı.

Şubat ayında İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka programına seçilen Ludus buradaki ilk aşamasını tamamladı. Ayrıca Mart ayında Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nin Ön Kuluçka merkezinin hızlandırma programına seçildi.

MEB MÜFREDATINA UYGUN KİTAPLAR

Çocuklara hem görsel hem de işitsel bir kitap okuma serüveni sunan Okuma Adası, Türkçe-İngilizce seslendirme seçeneği ile de bu durumu desteklemektedir. Çocukların yaratıcılıklarını ve gelişimlerini destekleyen zengin içerikleri ile çocukların gündelik ekran sürelerinin verimli geçmesini sağlamakta. Sağlamış olduğu ebeveyn ve öğretmen kontrol paneli sayesinde çocuk gelişimini bir üst seviyeye çıkartan Okuma Adası, sesli ve görsel kitapların dışında, MEB müfredatına uygun oyunlaştırmalar ile kitabın verimini kontrol etmekte. Bu sayede ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıftaki MEB müfredatının derslerde vermek istediği kazanımları dijital kitap ve ürünleriyle çocuklara kazandırıyor.