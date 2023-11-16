Kozmetikte Türk markaları yükselişte

Sektörde, ithalat yapan pek çok marka var. Buna karşın yerli kozmetik şirketlerinin de son yıllarda ciddi bir çıkış yakaladıkları görülüyor.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

2021 yılında 270 milyon dolar olan Türkiye kozmetik ithalatı, geçen yıl ise 409, 4 milyon dolara yükseldi. Bu yılki tahminler ise kozmetik ithalatının geçen yılı geçeceği yönünde. Her ne kadar ithalat oranı artsa da sektörde yerli üreticilerin çıkışı söz konusu. Öyle ki pek çok şirket, dünya markalarının Türkiye’deki üretim ve satışını da üstlenmiş durumda.

Dünyada yaklaşık 500 milyar dolarlık bir hacme sahip olan ve her yıl yüzde 10 oranında büyüme kaydeden kozmetik sektörü Türkiye’de 13 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmış durumda. 2023 sonunda 15 milyar TL’lik bir hacme ulaşması öngörülen sektörde 162 ülkeye ihracat da yapılıyor. Geçen yıl 96.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kozmetik sektörü bu yıl ise 1.6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kozmetik ithalatındaki artışı da gözler önüne seriyor. Öyle ki 2020 yılında parfüm, far, ruj ve yüz makyaj malzemeleri gibi ürünlerin aralarında bulunduğu kozmetiklerin ithalatı 2019 yılına göre yüzde 43 azalarak son 4 yılın dip seviyesi olan 193 milyon dolara gerilemişti. Ancak 2021 yılında rakam 270 milyon dolara çıktı. Kozmetik ithalatı 2022 yılına gelindiğinde ise 409,4 milyon dolara yükseldi. Sektörde bu yılsonunda ise geçen yılın üzerinde bir ithalat bekleniyor. Sektörde, ithalat yapan pek çok marka var. Buna karşın yerli kozmetik şirketlerinin de son yıllarda ciddi çıkış yakaladıkları bir gerçek. Nisan 2022 yılında kurulan Anta Kozmetik de onlar arasında yer alıyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM

Columbia markalı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunacaklarını belirten Anta Kozmetik CEO’sı Yasin Yolcu, “Columbia markası ile birlikte kozmetik alanına iddialı bir giriş yaptık” diyor. Columbia markalı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini parkende ve e- ticaret kanalları üzerinden tüketicilerle buluşturacaklarını belirten Yolcu, “Markanın üretimini Türkiye’de, Columbia markasına uygun olarak , dünyaca üstün kalite standartlarında, kozmetik alanında uzman ve ileri teknolojiye sahip üretim tesislerinde gerçekleşiyoruz” diyor.

Ürünler, bu ay içerisinde e-ticaret kanalı başta olmak üzere Türkiye’deki tüm perakende kanallarında satışa sunulmak üzere hazırlıklarının hızlandığından bahseden Yolcu, “Şu anda 16 ürününü satışa sunacağız. Yılsonuna kadar bu rakamın 40’a çıkmasını planlıyoruz. Ürün portföyümüzde parfüm çeşitleri, EDP ve EDT parfümler, body mistler, güneş kremleri, bronzlaştırıcılar, güneş koruma ürünleri, Uv ışınlarına karşı yaz ve kış aylarında koruma sağlayıcı kremler ve cilt bakım ve koruma ürünleri yer alıyor” diye anlatıyor.