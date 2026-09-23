DHL eCommerce Türkiye’de üst düzey atama

DHL eCommerce Türkiye’nin Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tolga Uçbağlar atandı.

23.09.2026 10:11:050
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DHL eCommerce Türkiye’de üst düzey atama

DHL eCommerce Türkiye’nin Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Tolga Uçbağlar, şirketin ticari faaliyetlerinin geliştirilmesine, müşteri deneyiminin güçlendirilmesine ve iş geliştirme süreçlerinin ilerletilmesine liderlik edecek.

Kariyeri boyunca Teleperformance, Groupon, Turkcell Global Bilgi, Siemens ve Türk Telekom gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde çeşitli görevler üstlenen Tolga Uçbağlar, son olarak Teleperformance’da EMEA Gelişmekte Olan Pazarlar İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Uçbağlar, kariyeri boyunca ticari planlama, müşteri deneyimi, satış ve iş geliştirme alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Tolga Uçbağlar, yeni görevinde şirketin ticari faaliyetlerinin yanı sıra müşteri deneyimi, satış, kilit müşteriler, iş geliştirme ve ihale süreçlerinin yönetimine liderlik edecek.

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