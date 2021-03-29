BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Amortisör üreticisi Maysan Mando, imzaladığı bildiriyle UN Global Compact ve ilkelerini; şirketin stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri başta olmak üzere Birleşmiş Milletlerin diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen her türlü iş birliği projesinde yer almayı taahhüt etti.

"Değerlerin tümüyle içselleştirilmesini amaçlıyoruz"

Şirket olarak, içerisinde bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bir şirket olduklarını kaydeden Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, bu konuda kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.

Şengül, “Şirketimizde kadın-erkek fırsat eşitliği, güven, insan odaklılık, etik davranış gibi önemli değerlerin tümüyle yaygınlaştırılmasını ve içselleştirilmesini sağlamak almak amacıyla, büyüyen ve gelişen organizasyonumuzda önemli adımlar atıyoruz. Bu konuda attığımız adımların somut bir karşılığı olarak da Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Sürdürülebilirlik yaklaşımını her alanda benimseyen bir şirketiz. Şirket olarak, bir yandan sektörün bugününe ve geleceğine değer katan yenilikçi çözümler üretmeye devam ederken, bir yandan da toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalara odaklanıyoruz. Ülkemiz için dünya için sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu imzanın da şirketimize ve tüm paydaşlarımıza önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz. Bunun için son derece mutluyuz” ifadelerine yer verdi.



