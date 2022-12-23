Lara Barut otellerine sürdürülebilirlik ödülü

Lara Barut Collection, dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tarafından tanınan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GSTC arasında yapılan anlaşmaya göre 2030’a değin tamamlanması gereken kriterleri şimdiden yerine getiren Lara Barut Collection, bu sertifikayla uzun soluklu sürdürülebilirlik çalışmalarının karşılığını almış oldu.

Bu bağlamda, Lara Barut Collection’ın sürdürülebilir turizm çalışmaları aldığı sertifikayla da uluslararası düzeyde kabul görmüş ve ödüllendirilmiş oldu. GTSC’nin kurucu üyeleri arasında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sivil toplum kuruluşu Rainforest Alliance ve Birleşmiş Milletler Vakfı bulunuyor.

Yeni Rota: Sürdürülebilir Turizm

Türkiye ile GSTC arasında varılan anlaşma gittikçe önem kazanan sürdürülebilir turizmde Türkiye’yi uluslararası alanda daha da rekabetçi kılmayı hedefliyor. Varılan anlaşma doğrultusunda oteller için 2030 yılına kadar karşılamaları gereken 3 aşamalı kriterler belirlendi. Uzun zamandır sürdürülebilirliği ana stratejilerinden biri olarak gören ve uygulayan Lara Barut Collection idari vazifelerin yanı sıra sosyal yaşam, kültürel miras ve doğal hayata yönelik çalışmalarıyla da kriterlerin %100’ünü daha şimdiden tamamladı. Bu sayede hak kazandığı Sürdürülebilir Turizm Sertifikasıyla da alandaki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

Akdeniz Bölgesi’nin Yeşil Enerji Sertifikalı İlk Oteli

Lara Barut Collection, We Care All projesi kapsamında gerçekleştirdiği iş birlikleriyle iklim krizi, doğal ve yeraltı kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesine karşı mücadele ediyor. Karbon ayak izini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek amacıyla kullandığı elektriğin tamamını yeşil enerjiden sağlayan Lara Barut Collection, grubun bir diğer oteli Acanthus Cennet Barut Collection ile birlikte Akdeniz bölgesinde Yeşil Enerji Sertifikası’na hak kazanan ilk otel olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Lara Barut Collection bütüncül bir yaklaşımla hareket ettiği Barut Hotels We Care All Çevre Bilinci Projeleri ile hem sosyal ve kültürel hem de çevresel konulara büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor. Tasarruf, inovasyon ve çevre komitelerinden gelen projeler ve öneriler dahilinde ortak bir akılla hareket ediyor. Plastik ve atık miktarının azaltılması, satın almada yerel ürün ve tedarikçilerin kullanılması, su israfının önlenmesi, güneş enerjisinden istifade edilmesi, çalışanlara çevre ve sürdürülebilirlik hakkında eğitim verilmesi gibi çalışmalara ağırlık veriyor.

Yerel Mutfaktan Evrensel Tatlar

Yerel halkın sosyal ve ekonomik anlamdaki refahı için de projeler geliştiren Lara Barut Collection mönüsünde yerelden tedarik ettiği ürünlerle hazırlanan yiyeceklere yer veriyor. 2017’de açılan ve adını Antalya’ya özgü bir baklagil çeşidinden alan Tirmis A’la Carte, yöresel tatları misafirlerine sunuyor.