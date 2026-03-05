LC Waikiki'den Bayram araştırması var

LC Waikiki, Sia Insight iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bayramda Giyim Alışkanlıkları Araştırması”nın sonuçlarını, düzenlediği toplantıyla paylaştı. 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye temsili 12 ilde 18-55 yaş arası 702 kişi ile bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemiyle yapılan araştırma, bayramın hem duygusal hem de alışkanlıklarına dair dikkat çekici içgörüler ortaya koydu. Etkinlikte ayrıca LC Waikiki’nin bayram filmi de ilk kez izleyicilerle buluştu.

Bayramın kalbinde aile ve çocuklar var

Araştırmaya göre, dijitalleşen dünyaya rağmen bayramın özünde hala güçlü bir gelenek ve bir arada olma duygusu yatıyor. Katılımcıların %69’u bayram mutluluğunu “ailece bir arada olmak” olarak tanımlarken, %62’si gelenekleri sürdürmenin bayramın en önemli parçası olduğunu vurguluyor. Şeker, çikolata, lokum ise en çok tercih edilen bayram hediyesi olarak öne çıkıyor.

Yüz yüze bayramlaşma %85 ile en sevilen yöntem olmayı sürdürürken, her iki kişiden biri son 5 yılda dijital bayramlaşmanın (telefon, WhatsApp) eskiye oranla arttığını belirtiyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bayramı bulunduğu şehirde geçirip ziyaretlerde bulunmayı tercih ediyor. Her 5 kişiden 1’i ise şehir dışına çıkarak aile ziyareti planlıyor.

Araştırma, bayram alışverişinde mutluluğun anahtarının ise çocuklar olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklu katılımcıların %60’ı bayramlık alışverişe önce çocuklarından başladığını söylerken, ebeveynlerin %71’i “her bayram mutlaka çocuklarına yeni kıyafet aldığını” belirtiyor.

Bayram stili hem şık hem rahat

Bayramda yeni kıyafet almak, bayram heyecanının hâlâ önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Katılımcıların %52’si yeni kıyafet giymeyi bayram mutluluğunun önemli bir unsuru olarak görüyor. Özellikle 26-44 yaş grubunda bu oran daha da yükseliyor. Her iki kişiden biri her bayram kendisi için yeni bir kıyafet alırken, %43’lük bir kesim bunu “her bayram mutlaka” yaptığını söylüyor.

Bayram stiline bakışta ise dengeli bir yaklaşım öne çıkıyor. Katılımcılar kendilerini “hem şık hem rahat” bir tarzla ifade ediyor. Kendi stillerinin daha konfor odaklı bir çizgiye evrildiğini belirtirken, toplum genelinde daha trend odaklı bir görünümün yaygınlaştığını düşünüyorlar.

Tüm bu tablo içinde LC Waikiki’nin bayram alışverişindeki güçlü yeri de dikkat çekiyor. Katılımcıların %46’sı için bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen giyim markası LC Waikiki olurken, Ramazan Bayramı için planlanan alışverişlerde markayı tercih etmeyi düşünenlerin oranı %77 ile ilk sırada yer alıyor.

Bayrama özel reklam filmi: ‘En Şık Bayramlar. Hepimiz İçin’

‘En Şık Bayramlar. Hepimiz İçin.’ mesajıyla hazırlanan reklam filminde, bayram denince akla gelen unsurlar, kalabalık aile buluşmaları, çocukların heyecanı ve paylaşılan sofralar, samimi ve sıcak bir dille ekrana yansıtılıyor. Film, bayramın özündeki birliktelik ve mutluluğu sade ve doğal bir şekilde gösterirken, izleyicinin kendi bayram anılarını hatırlayabileceği küçük, tanıdık detaylarla zenginleştiriliyor.

“Alışkanlıklarımız değişiyor ama bayramın özü aynı kalıyor”





Araştırma sonuçlarını değerlendiren LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, bayramın taşıdığı anlamın değişen hayat temposuna rağmen güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü vurguladı: “Bayram dendiğinde aklımıza çocukluğumuzdan kalan o ilk heyecan, yeni kıyafetlerin özenle hazırlandığı sabahlar, kapıların çalındığı ve sofraların kalabalıklaştığı o sıcak anlar geliyor. Bugün hayatlarımız değişiyor, alışkanlıklarımız dönüşüyor ama o duygunun özü aynı kalıyor. Araştırmamız bize bir kez daha gösterdi ki bayram hâlâ en çok bir araya gelmek, sevdiklerine dokunmak ve onları mutlu etmek demek. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda bu duygu çok daha güçlü hissediliyor. Biz de LC Waikiki olarak bu duygunun hissedildiği o özel anların içinde yer almanın ve insanların bayram hatıralarına eşlik etmenin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bayram için hazırladığımız reklam filminde de bu duygulardan ilham aldık. Bu bağın doğal bir parçası olmak, bizim için en büyük motivasyonlardan biri. Bu anlayışla bayramın temsil ettiği değerleri yaşatmaya ve her bayramda sevinçlere ortak olmaya devam edeceğiz.”