Çağdaş Holding’ten yeni yatırım hedefleri

Bodrum Yolcu Limanı’nda ortaklık yapısı değişti. Çağdaş Holding, Bodrum Yolcu Limanı'ndaki sahibi olduğu yüzde 30 hisseyi ortaklarından Global Yatırım Holding’e sattı. Liman, Çağdaş Holding ile birlikte Koç Holding’e ait Setur ve Global Yatırım Holding ortaklığı ile işletiliyordu.

Gayrimenkul ve turizm alanında yeni yatırımlar hedefleyen Çağdaş Holding, bu satışla yatırım ve istihdam hedeflerini artırmayı planlıyor. Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Satış ile kurumsal yapımızı odaklandığımız alanlar ile güçlendiriyoruz. Bodrum’da yapacağımız yeni projelerde “erişilebilir lüks” anlayışını ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

Büyük metrekareli malikaneler yerine, doğayla iç içe, minimalist tasarımlara sahip, operasyonel maliyeti düşük ve çevreye duyarlı yapılar tercih edildiğini sözlerine ekleyen Çağlar, “Lüks artık devasa yapılarla değil, yaşam kalitesini yükselten sade çözümlerle tanımlanıyor” dedi. Holding, yeni projelerinde sadece konut üretmeyecek, aynı zamanda ticari alanlar da sunarak Bodrum’un çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak. Yerel kimliği koruyan ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren projelerin, bölgenin geleceğine yön vermesi bekleniyor.

Spor ve sosyal sorumluluk: “Bodrum bizim yuvamız”

Yatırımlarını sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınma ekseninde de gerçekleştiren Çağdaş Holding, Bodrum’daki gençlerin gelişimi için Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü kurmuştu. Sporun sadece sahalarda değil, bir kentin ruhunda da yaşadığına inandıklarını belirten Çağlar, altyapıya yapılan yatırımlarla gençleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik öncelikli vizyon

Çağdaş Holding’in projelerinde çevresel duyarlılık ön planda. Enerji verimliliği, çevre dostu malzeme kullanımı ve su kaynaklarının korunmasına özen gösteren şirket, çim alanlar ve bireysel havuz gibi yüksek kaynak tüketen uygulamaları geri plana almayı planlıyor. “Sürdürülebilirliğe bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz” diyen Çağlar, Bodrum’un doğal kimliğini koruyarak büyümenin mümkün olduğunu ve bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.