Mango'dan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Mango, toplam gelirini yüzde 13 artışla yaklaşık 3,8 milyar Euro'ya taşıdı. FAVÖK çift haneli artış göstererek %13 yükseldi ve 722 milyon Euro'ya ulaştı.

Mango, 2025 mali yılı boyunca tüm iş rakamlarındaki büyüme ile, global bir referans noktası olma yönündeki güçlü pozisyonunu korudu.

Sağlam stratejisinin ve farklı değer önerisinin bir göstergesi olarak, şirketin 2025 yılı gelirleri, bir önceki yıla göre %13'lük bir artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya ulaştı. Sabit döviz kurlarına göre ciro %16 oranında artarak şirket sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir ilerleme kaydetmiş oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MANGO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz, "Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük, temel göstergelerimizde rekor büyüme elde ettik ve kârlılığımızı sürdürülebilir bir şekilde güçlendirdik. Bu kilometre taşları, iş modeline yatırım yapan, değer önerisine güvenen ve iddialı küresel hedefleri olan bir şirketi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin FAVÖK’ü 2024 yılına göre %13’lük bir artışla 722 milyon euroya ulaşırken, net kâr ise %11'lik bir iyileşmeyle 242 milyon euro olarak gerçekleşti. İşletme maliyetlerinin yönetimindeki verimliliği ve tedarik zincirinin optimizasyonunu yansıtan %60,8'lik brüt marjı ise kârlılığını koruyarak bu rekor artışa eşlik etti.

2025'e ilişkin temel göstergeler şirketin başarı grafiğini ortaya koyarken, tüm koleksiyonlarındaki çeşitliliğini artıran MANGO kapasite ve müşteri hizmetlerinde de rekor bir performans sergiledi. 2025'te elde edilen büyüme, yatırım hızının rekor seviyelere ulaşmasıyla desteklenirken, şirket yatırım performansında da tarihi seviyelere ulaştı. Mango, 2025’de stratejik projelere yaklaşık olarak 225 milyon euro değerinde bir bütçe ayırarak; mağaza ağının genişletilmesi ve yenilenmesi, MANGO Campus’ün tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi, teknolojik ve lojistik kapasitelerin geliştirilmesi gibi süreçlere odaklandı. Bu yatırımlar, küresel varlığını genişletmeye, mağazaların teknolojik olarak geliştirilmesine ve Mango Campus’ün tam kapasiteyle faaliyete geçmesine imkan sağladı.

Tüm coğrafyalarda ve iş alanlarında güçlü büyüme

Mango, 2024-2026 Stratejik Planı çerçevesinde, büyüme alanlarında atılan adımları hızlandırdı. Şirket, Barselona’da gerçekleştirdiği tasarımları premium alanda konumlandırarak, Kaia Gerber (MANGO Woman) ve Casper Ruud (MANGO Man) gibi imajını uluslararası alanda yansıtan global marka elçileriyle iş birliği yaparak marka kimliğini güçlendirdi.

Woman, MANGO ekosisteminin ana itici gücü olmaya devam ederken, 2025 yılında toplam toplam gelirin %79'unu oluşturdu. Buna karşılık, Man, Kids, Teen ve Home koleksiyonları toplu bir büyüme yakalayarak sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi ve toplamda %21'lik bir gelire ulaştı.

Fiziksel mağaza ağını genişletme yönünde attığı adımlarla MANGO, müşterilerine yakın olma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Şirket, 2025 yılı boyunca 260'tan fazla satış noktasını hayata geçirerek, 2024-26 Stratejik Planı'nın 500 yeni mağaza açma hedefini planlanandan bir yıl önce gerçekleştirdi. Müşterilerinin alışveriş deneyimini iyileştirmek için 86 mağaza restorasyonu gerçekleştiren grup, yıl sonunda 120'den fazla stratejik pazarda 2.900’den fazla mağazadan oluşan bir ağa ve 900.000 m²'ye yakın bir satış alanına da sahip oldu.

Bu bağlamda Mango, Barselona, Berlin, Ankara, Chicago, Roma, Münih ve Londra gibi önemli uluslararası şehirlerde amiral mağazalar açarak küresel konumunu güçlendirdi. MANGO Teen ayrıca mağaza ağını ikiye katlayarak 60'tan fazla satış noktasına ulaştı. Şirket ayrıca, 2025 yılında ilk MANGO Home fiziksel mağazalarını açtı ve yılı toplam dört fiziksel mağazayla tamamladı.

Online kanal büyümesini de güçlendiren şirketin satışları grubun toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Bu oran, sektördeki en yüksek seviyelerden biri olarak çok kanallı iş modelinin başarısını vurguluyor.

Mango'nun uluslararası faaliyetleri de 2025 yılında güçlü bir olgunluk seviyesine ulaştı; toplam iş hacmi küresel gelirinin %78'ini temsil ederken, en yüksek satış hacmine sahip pazarlar sıralamasında İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri öne çıktı. Bu ülkeleri, İtalya, Birleşik Krallık ve Portekiz takip etti.

Bu küresel başarı, şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarının bağlılığı sayesinde mümkün oldu. Mango, yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımı ile eşitlik planları, sürekli eğitim ve şirket içi terfi uygulamalarını hayata geçirerek, 2025 yılında iş gücünü 1.600'den fazla profesyonelle güçlendirdi ve dünya genelinde 18 binin üzerinde çalışan sayısına ulaştı.

Kurumsal yönetim ve kilometre taşları

2025 mali yılı, şirketin yönetim yapısında da önemli bir değişime sahne oldu. Ocak ayında Yönetim Kurulu, Toni Ruiz'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının ardından bu sorumluluğa CEO'luk görevini de ekledi. Bu profesyonelleşme süreci H&M Group'un eski CEO'su Helena Helmersson ve sektörde birçok şirkette yöneticilik yapmış olan Desigual'in eski CEO'su Manel Adell gibi uluslararası finans alaında güçlü deneyime sahip isimlerin Yönetim Kurulu'na katılmasıyla daha da pekiştirildi.

Tüm bu stratejik girişimler, en prestijli ulusal ve uluslararası ödüllerle de onurlandırıldı. Bu bağlamda şirket, kendine özgü değer önerisini güçlendirerek, Forbes dergisi tarafından İspanya'nın En İyi İtibara Sahip Şirketlerinden biri şeçildi ve Time dergisi tarafından dünyanın en iyi şirketlerinden biri (World’s Best Companies 2025) olarak konumlandırılarak küresel bir referans noktası olma konumunu güçlendirdi.

Şirket, ilk kez Top Employer sertifikası alarak şirket içi yetenekleri teşvik etmeye devam etti ve Forbes dergisi ve Financial Times gibi çeşitli uluslararası yayınların sıralamalarına göre Dünyanın Çalışılacak En İyi Şirketlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Aynı şekilde, şirketin liderliği de geniş çapta takdir gördü: Toni Ruiz, Forbes Best Vision of the Future ödülünü alarak İspanya'nın en iyi 100 CEO'su arasında yerini aldı.