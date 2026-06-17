Letven Capital sürdürülebilirlik yolculuğunu raporladı

Letven Capital, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan rapor, şirketin sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştirme yaklaşımını ortaya koyuyor.

2025 yıl sonu itibarıyla konsolide gelirini 251,5 milyon liraya, yönetilen portföy büyüklüğünü ise Haziran 2026 itibarıyla 11,2 milyar liraya yükselten Letven Capital, sürdürülebilirlik raporuyla etki yatırımcılığındaki güçlü konumunu pekiştirdi. Tarım teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye geniş bir yelpazede 27 farklı girişime yatırım yapan şirket, finansal başarısını çevreye ve topluma katkı sağlayan sorumlu yatırım modeliyle destekliyor.

“Sürdürülebilirlik iş modelimizin ayrılmaz parçası”

Letven Capital’in web sayfasında da yayınlanan raporun önsözünde geniş bir perspektif çizen Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, sürdürülebilirliği finansal bir zorunluluk olmanın ötesinde kurum kültürünün bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Kılıç rapora ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “Değişen dünyada çevresel ve sosyal etki iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Letven Capital olarak sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine alıyor, yatırım kararlarımızı bu perspektifle şekillendiriyoruz. Yayımladığımız ilk sürdürülebilirlik raporu, bu yolculuğun önemli bir başlangıç noktası. Emisyonlarımızı ilk kez ölçerek veri temelli bir yaklaşım benimsedik ve sürdürülebilirlik stratejimizi netleştirdik. Bu yaklaşımı kendi operasyonlarımızın yanı sıra yatırım yaptığımız girişimlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde odağımız; etki odaklı yatırımları artırmak, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanlarında daha fazla değer yaratmak ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik ekosistemine katkı sağlayan öncü kurumlardan biri olmak.”

Emisyon envanteri kapsamını genişletecek

Raporlama döneminde yapılan çalışmalar Letven Capital’in çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını ortaya koyuyor. İlk kez emisyon hesaplaması yapılarak çevresel etkilerin ölçülmeye başlanması ve sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması yer aldı. Enerji ve su tüketimini izleyen Letven Capital, ofis elektriğini yenilenebilir kaynaklardan sağlarken çalışanlarını toplu taşıma ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine teşvik etti. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atıklarını azaltan, elektronik cihazları geri dönüşüme kazandıran ve kağıtsız ofis uygulamalarıyla kaynak tasarrufu sağlayan şirket, sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatlarını da belirledi. Temel seviyede hazırlanan emisyon envanterinin kapsamı ilerleyen yıllarda genişletilerek detaylı analizlerin yapılması hedefleniyor.

Çalışanlara 280 saat eğitim verildi

İstihdamda önemli bir büyüme sağlayarak çalışan sayısını yüzde 160 artıran şirket, istihdama güçlü bir katkı sunarken, insan kaynağına yatırım yaparak eğitimi önceliklendirdi. Çalışanlarına toplam 280 saat profesyonel eğitim sağladı. Toplumsal faydanın odağına alan şirket, ihtiyaç sahibi öğrencilere de 1,15 milyon TL destek sağladı.

Letven Capital, sürdürülebilirlik yaklaşımını yatırımcılarına da yaymak için yatırım süreçlerinde kriterlerini de güçlendiriyor. Bu amaçla, yatırımcılarını düzenli bilgilendirerek çevresel ve sosyal etkileri karar süreçlerine daha görünür şekilde entegre edecek adımlar atıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik performansını düzenli olarak ölçmeyi, etki odaklı yatırımları artırmayı ve paydaşlarıyla ortak hedefler geliştirmeyi hedefliyor.