Lezita, devler liginde 12 sıra birden yükseldi

Lezita, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl gerçekleştirdiği ve şirketlerin üretimden satışlara göre değerlendirildiği İSO 500 araştırmasının 2023 sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük 78’inci firması oldu. Geçtiğimiz yıl 90’ıncı sırada yer alan Lezita, 2023 yılındaki faaliyetleriyle ilk 100’deki tırmanışına devam etti.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita’nın İSO 500’deki istikrarlı yükselişinin gurur verici olduğunu söyledi. Ergül, “Uluslararası gıda markası olma vizyonumuzla yatırım yapıyor, var olan yatırımlarımızı ileriye taşıyoruz. Üretimimizin yüzde 18’ini yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Kaliteli, sağlıklı ve yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunuyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz. Lezita olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Abalıoğlu Grubu’nun kurucusu rahmetli Orhan Abalıoğlu’nun gıda sektöründe yatırım yapma vizyonuyla 2006 yılında kurulan Lezita, sektöründe ilk 3 marka arasında yer alıyor. Son üç yılda yaklaşık 100 milyon euro’luk yatırıma imza atan Lezita, yatırım, ihracat ve büyüme konularında hedef büyütmüş durumda.