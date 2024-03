Lojistikte kadın çalışan sayısı artıyor

DHL Group'un taşımacılık uzmanı kolu DHL Global Forwarding Türkiye çalışanlarının yüzde 44’ünü ve yönetim ekibinin yüzde 38’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlara yetenekleri doğrultusunda tüm departmanlarında görev veren DHL Global Forwarding staj ve burs programlarında da çeşitlilik ve kapsayıcılığa özen gösteriyor. 2025 yılına kadar kadın yönetici oranını yüzde 35’e çıkarmak için hedef koyan DHL Group; Shift Up A Gear, Women At DGFF, Women in Leadership, Circles, #IAMRemarkable ve LEAD Network gibi girişimlere de destek oluyor.

Beşinci kez Türkiye’nin En İyi İşveren unvanını kazanan ve çalışanları için kapsayıcı, destekleyici, güvenli ve ilgi çekici bir iş ortamı oluşturmak adına kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren DHL Global Forwarding, kadın istihdamına verdiği önemle öne çıkıyor. Şirket kadın yetenek havuzlarını güçlendirme ve kadınların grup içerisindeki tüm fonksiyonlara yerleştirilmesi hedefiyle birçok girişimi aynı anda sürdürüyor. Dünya çapındaki sivil toplum kuruluşları ile kadını destekleme projelerinde iş birliği yaptıklarına dikkat çeken DHL Global Forwarding Genel Müdürü Berna Yılmaz Ciğeroğlu, “Şirket olarak kadın istihdamını desteklemeye büyük önem veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kendimize net bir hedef koyduk. DHL Group olarak stratejimiz kapsamında 2025 yılına kadar yönetim oranını en az yüzde 35’e kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye özelinde yakın zamanda yaptığımız en büyük katkılardan birisi de bir kadının CEO olmasının hem çalışanlarımızın hem de toplumun gözünde mümkün ve doğal olduğunu göstermek oldu. Bununla birlikte staj ve burs programlarımızda çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik ve aidiyeti ön plana çıkarıyoruz. Mevcut stajyerlerimizin yüzde 55’i, Upstairs burs programımızdaki öğrencilerin ise yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor” dedi.

Kadınlara yönelik girişimleri destekliyor

Her yıl düzenli olarak kazandığı En İyi İşveren sertifikaları ile yüksek kalite standartlarını ve çalışanlar için mükemmel bir iş yeri olduğunu ortaya koyan DHL Global Forwarding, kadınlara yönelik girişimlere verdiği destekle de öne çıkıyor. Şirket hem kadın yetenek havuzlarını güçlendirmek hem de kadınların grup içerisinde tüm fonksiyonlara yerleştirilmesini hızlandırmak amacıyla başlatılan girişimlerle kurum içerisinde çeşitliliği, kapsayıcılığı, eşitliği ve aidiyeti teşvik ederken kadın çalışanların kariyerlerinde başarılı olmaları için fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda dünya çapındaki kuruluşlardan, dünyanın daha kapsayıcı ve cinsiyet eşitliğine dayalı bir yer olması için çabalayan IWD (internationalwomensday.com) ile iş birliği içerisinde olan DHL Group aynı zamanda girişimin 24 premium ortağından birisi konumunda bulunuyor. Bu iş birliği ile Where Women Work (www.wherewomenwork.com) platformuna erişim sağlayan şirketin sayfasında DHL’e ait makale ve iş ilanları da yer alıyor.

Yetkinliklere göre görev veriliyor

Kadınlara yetkinlikleri doğrultusunda tüm departmanlarda ve görevlerde gelişim alanı sunan DHL Global Forwarding, kadınlara yönelik çeşitli girişimleri de destekliyor. Shift Up A Gear programı ile DHL Group genelinde yönetimdeki kadın oranını artırmaya yönelik gelişim fırsatları sağlanırken, DHL Global Forwarding Türkiye’den 4 kadın çalışan bu programda yer alıyor. Grubun bir diğer programı olan Women At DGFF’de ise daha fazla kadını liderlik pozisyonuna getirme çalışmalarına yer veriliyor. Grup içinde yürütülen Women in Leadership programından mezun olmuş 9 kadın ise DHL Global Forwarding Türkiye’de çalışmaya devam ediyor. Öte yandan DHL Global Forwarding Circles girişimi ile kadınların ihtiyaçlarına yönelik 13 farklı konuda eğitimler düzenlerken, #IAMRemarkable inisiyatifi ile yapılan iş birliği sonucunda şirket genelinde 40 çalışan iç eğitmen olarak eğitimler veriyor. DHL Global Forwarding Türkiye’nin iki kadın çalışanı ise LEAD Network ile yürütülen iş birliği çerçevesinde Koç Üniversitesi Mini MBA programında yer alırken, üç kadın çalışan halen ise mentörlük programına devam ediyor.