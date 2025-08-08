Yapay zekâya açık seyahat MCP sunucusunu devreye aldı

enuygun.com yapay zekâya açık seyahat MCP sunucusunu devreye aldı.

Yapay zekâya açık seyahat MCP sunucusunu devreye aldı

Şirketten yapılan açıklamada şirketin uçak bileti, otel rezervasyonu, otobüs bileti ve araç kiralama hizmetlerini yapay zekâ modellerine açan seyahat odaklı Model Context Protocol (MCP) sunucusunu hayata geçirdiği belirtildi. Açıklamaya göre sistem, ChatGPT, Gemini gibi diğer büyük dil modelleriyle de uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Wingie Enuygun Group CTO’su Hakan Kanar, "Seyahat teknolojilerine yön veren bir şirket olarak MCP ile seyahat altyapımızı yapay zekâ dünyasına açtık. Artık ister büyük dil modeli, ister bağımsız bir ajan olsun, her yapay zekâ, MCP sunucumuzla etkileşime geçerek platformumuzda doğrudan işlem yapabilir duruma geldi. Bu sistem, akıllı modellerle gerçek dünya seyahat operasyonları arasında kusursuz bir köprü görevi görecek" dedi.

