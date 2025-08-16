Özlem Yeşildere Türkiye’den Brezilya’ya atandı

2019 yılından bu yana Diageo Türkiye’nin Finans ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özlem Yeşildere, Diageo’nun son yıllarda en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Diageo Brezilya’nın Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Finans, strateji ve dijital dönüşüm alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Özlem Yeşildere, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. Daha sonra University of Manchester Institute of Science and Technology’de İş Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. Profesyonel hayatına Yönetim Danışmanı olarak başlayan Yeşildere, 1994’te Procter&Gamble’a katılarak operasyon ve finans fonksiyonlarında Türkiye ve Avrupa’da birçok kritik yönetim rolü üstlendi. 2011’de Philips Türkiye’nin ilk kadın ve ilk Türk CFO’su olarak göreve başladı; Türkiye operasyonunun CFO rolüyle birlikte, 15 ülke ve 4 ofisi kapsayan Philips Orta Doğu ve Türkiye bölgesinin CFO rolünü eş zamanlı olarak yürüttü. 2014’te Mobiliz Bilgi İletişim Teknolojileri’nde CEO olarak üstlendiği görevinde, şirketin 360 derece dönüşümüne liderlik etti. 2017’de katıldığı Koton Mağazacılık Tekstil’de Genel Müdür Yardımcısı olarak Koton’un finans ve strateji süreçlerini yönetti.

2019’da Diageo Türkiye’ye Finans ve Dijital Dönüşüm GMY olarak geçiş yapan Özlem Yeşildere, 5 yıllık görev süresi boyunca hem yerel hem de global düzeyde finansal dönüşüm süreçlerine öncülük eden liderlerden biri oldu. Finans ve BT ekipleriyle birlikte operasyonel verimlilik ve çeviklik sağlayan finansal ve dijital girişimleri başarıyla yönetti; yenilikçi stratejiler, etkili maliyet yönetimi ve gelir optimizasyonuyla güçlü bir performans kültürünü teşvik ederek şirketin istikrarlı büyümesinde kritik rol oynadı. Kendi uzmanlık alanlarının ötesine geçerek; yetenek yönetimi, toplam iş yönetimi ve tüketici odaklı bakış açılarıyla da şirkete katkı sağladı. Son yıllarda Diageo’nun Global Nakit Konseyi’ne liderlik etti, 2024 mali yılındaki nakit hedefinin aşılmasına önemli katkılarda bulundu ve bu katkılarından dolayı global düzeyde ödüllendirildi.

Türkiye’nin en etkin CFO’larından biri olarak ödüllendirilen Özlem Yeşildere; kapsayıcılık, çeşitlilik ve kadınların iş hayatına etkin katılımını artırma konularında gönüllü çalışmalar yürütüyor. Kariyer molası veren kadınların iş hayatlarına geri dönmelerini destekleyen YenidenBiz Derneği’nin de kurucularından olan Yeşildere, çeşitli STK’larda çeşitlilik ve kapsayıcılık gündemini ülke genelinde ilerletmede öncü rol oynuyor.