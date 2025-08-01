Arçelik'ten küçük ev aletlerinde yeni teknoloji

Arçelik, tek tuşla doğal, hızlı, her damak tadına ve her zevke uygun buzlu içecek yapımını sağlayan yeni ürünü SlushUp'ı tüketicilerle buluşturdu.

1.08.2025 13:15:520
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Arçelik'ten küçük ev aletlerinde yeni teknoloji

Arçelik, evde pratik ve lezzetli buzlu içecekler hazırlama kolaylığı sunan yeni ürünü SlushUp'ı tanıttı. Beş farklı modu, kişiye özel soğutma seçenekleri, geniş haznesi ve özel soğutma teknolojisiyle öne çıkan SlushUp, evde doğal, katkısız ve hijyenik buzlu içecekler hazırlamayı kolaylaştırıyor. Slush’tan milkshake’e, frozen juice’tan frappe’ye kadar yazın sevilen lezzetlerini tek tuşla hazırlamak mümkün.

İçecekler 12 saate kadar soğuk kalabiliyor

SlushUp gelişmiş soğutma teknolojisi sayesinde buz eklemeye gerek duymadan içecekleri soğutarak hazır hale getiriyor. Bu özellik hem pratiklik hem de hijyen açısından kullanım kolaylığı sağlıyor. Cihazın geniş haznesi birden fazla kişilik içecek hazırlama ihtiyacını karşılarken, hazırlanan içecekler 12 saate kadar soğuk kalabiliyor. Kompakt tasarımıyla mutfaklarda az yer kaplayan SlushUp, kullanıcı dostu arayüzüyle de dikkat çekiyor. 

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