L’Oréal Türkiye'den genç bilim kadınlarına destek

Bilimde cinsiyet eşitliğini savunan L’Oréal Türkiye, 21 yıldır genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle "Bilim Kadınları İçin" programını yürütüyor. Tekno-Güzellik lideri, bu yıl projenin kapsamını genişleterek, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile üniversiteli genç kadınların eğitimine destek oluyor. Eğitim hayatlarında kullanılmak üzere kadın öğrenciler için bağış fonu oluşturan L’Oréal Türkiye, “Bilim Kadınları İçin” programında daha önce burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunacağı mentorluk programıyla da üniversite öğrencisi olan geleceğin bilim kadınlarına destek verecek.

“Bilim Kadınları İçin” programının Türkiye’deki 21. yılında bilime yön veren genç ve yetenekli Türk bilim kadınlarının her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150.000 TL ödül kazandı. L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Jüri Başkanı Prof. Dr. Zeki Kaya, MIT Technology Review Dergisi’nin her sene yayınladığı “35 Yaş Altı Yenilikçiler” listesinde yer alan Dr. Gözde Durmuş, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve TOG Genç Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı lansmanda, kazanan bilim kadınları projelerini tanıttı.

L’Oréal Türkiye, Bilim Kadınlarına 150.000 TL’lik Destekte Bulundu

Program, 21. yıldönümünde Türkiye’nin her yerindeki bilim kadınlarından yoğun ilgi gördü. “Yaşam ve Çevre Bilimleri” ve “Fiziki Bilimler” olmak üzere iki kategoride yapılan başvurular, bağımsız UNESCO jürisi tarafından değerlendirildi. Kapsamlı ve yenilikçi bilimsel araştırmalarıyla gelecek vadeden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli 4 bilim kadını ödüle layık görüldü ve her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150.000 TL destek almaya hak kazandı.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Jüri Başkanı Prof. Dr. Zeki Kaya, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve Onur Konuğu olarak Dr. Gözde Durmuş’un katıldığı lansmanda projelerini tanıtan bilim kadınları; akademik özgeçmişleri, araştırmalarının bilime sağladığı katkı, projenin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve bilimsel yeniliği gibi kriterler göz önüne alınarak seçildi. İnsanlık için önemli projeler üzerinde çalışan, her biri üniversitelerdeki araştırmalarını sürdüren 40 yaş altındaki 4 genç bilim kadını; enerji, çevre, tıp, geri dönüşüm, çevre, endüstriyel inovasyon, biyokimya gibi pek çok alanda heyecan verici çalışmalar gerçekleştiriyor.

L’Oréal Türkiye, “Bilim Kadınları İçin” programının kapsamını genişleterek gençlere bilim kadını olma yolunda ilham vermek adına bu yıl yeni bir sayfa daha açtı. TOG ile iş birliği yapan tekno güzellik devi, bugüne kadar “Bilim Kadınları İçin” programında burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunduğu mentorluk programıyla üniversite öğrencisi olan geleceğin bilim kadınlarına ışık oluyor.

Program kapsamında daha önce programda ödül kazanmış gönüllü bilim kadınları, bilimsel alanlarda öğrenim gören kadın öğrencilerin mentorluğunu üstlenecek. En az 6 ay sürecek programda mentorluk desteği alacak gençler; Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo-tıp, Doğa Bilimleri, Fizik, Moleküler Biyoloji, Genetik, Nörobilim gibi bölümlerde üniversite eğitimi alıyor.

İş birliğinin bir diğer ayağında ise L’Oréal, TOG aracılığıyla kadın öğrencilere bağış desteğinde bulunuyor. Öğrenciler, sağlanan fondan eğitim hayatlarında kullanmak üzere yararlanabilecek.

“Bilim Kadınları İçin” programı hakkında konuşan L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “L’Oréal olarak bilimde cinsiyet eşitliğine ve bilim kadınlarına olan inancımızı her zaman en üst seviyede tuttuk. Biliyoruz ki bilimde cinsiyet eşitliği sağlandığında daha fazla perspektif, daha fazla çeşitlilik ve daha fazla yenilik ortaya çıkar. İşte bu yüzden; genç bilim kadınlarını desteklemek, onların potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmak ve bilim dünyasında daha fazla kadının başarılı olmasını sağlamak amacıyla tam 21 yıldır ‘Bilim Kadınları İçin’ programını yürütüyoruz. Türkiye'de bugüne kadar 120 genç kadın bilim insanına umut vaat eden projelerinde destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 1 Uluslararası Mükemmellik Ödülümüz var ve 4’ü üst üste olmak üzere 5 bilim kadınımız Uluslararası Yükselen Yetenek seçildi. Hepsiyle gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.