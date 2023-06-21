Lufthansa, AirPlus'ı İsveçli SEB'e satıyor

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın kurumsal ödeme hizmetleri sağlayıcısı AirPlus’ı İsveçli SEB'e satmak için anlaştığı bildirildi.

21.06.2023 10:09:010
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Lufthansa, AirPlus'ı İsveçli SEB'e satıyor

İsveçli bankanın 450 milyon avroluk anlaşmayı kabul ettiği duyuruldu.

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın kurumsal ödeme hizmetleri sağlayıcısı AirPlus’ı 450 milyon avroya İsveçli SEB'e satmak için anlaştığı bildirildi.

Lufthansa Group'tan yapılan açıklamada, İsveç bankası SEB'in iş seyahati ödemelerinde hizmet sağlayıcısı AirPlus’ı (AirPlus Servicekarten GmbH) Lufthansa ‘dan 450 milyon avroya almayı kabul ettiği belirtildi.

Anlaşma, Almanya'nın Hesse eyaletinde Neu-Isenburg'daki Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH'nin yanı sıra AirPlus'ın tüm uluslararası iştirak ve şubelerini kapsıyor.

Satış anlaşmasının gerekli onaylarının alındıktan sonra gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

AirPlus, satıştan sonra küresel ödeme ağı UATP'nin üyesi olmaya da devam edecek.

Nisan ayında yemek hizmetleri sağlayrcısı LSG Group'un satışı ve son olarak İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın azınlık hisselerini satın alınmasının ardından AirPlus'ın satışı, Lufthansa Group'un ana faaliyet alanına yoğunlaşma stratejisindeki bir sonraki büyük adım olarak değerlendirildi.

Anlaşmanın, AirPlus'ın sermaye yoğun iş modeli nedeniyle Lufthansa'nın faaliyet karı üzerinde olumlu etkisinin olması da bekleniyor.

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