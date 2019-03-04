Maliyette büyük düşüş

Teknasyon Yazılım, bünyesindeki onlarca uygulamayıve oyunu 48 farklı dilde 155 ülkede sunuyor. Şirket,uygulamalarını duyurmak ve kullanıcı sayısını artırmak için de Facebook’un pazarlama platformlarını kullanıyor.

Teknasyon Yazılım Genel Müdürü Dilara Rassad Alkoç ile Facebook üzerinden yürüttükleri dijital kampanyaları ve bu kampanyaların sonuçlarını konuştuk.

Facebook ve Instagram pazarlama ürünlerini hangi amaçlar için kullanıyorsunuz?

Facebook’un pazarlama platformlarını; hem uygulamalarımızı duyurmak hem kullanıcı sayımızı artırmak, doğru hedef kitlelere ulaşmak ve tüm bu aksiyonlar neticesinde de optimizasyonlar yaparak pazarlama faaliyetlerimizin verimini artırmak için kullanıyoruz. Teknasyon, yönünü lokalden globale çevirmiş, bu dönüşüm esnasında Facebook ekibinin yüzde 100 desteğini almış bir şirket. Şirketimizin, bugün, satışlarının sadece yüzde 5’i Türkiye pazarından gerçekleşiyor.

Kampanyalarınızda sizi Facebook platformlarını kullanmaya iten en önemli kriterler neler?

Bizim için globalde yeni bir iş yaparken, tecrübelerden yararlanmak çok önemli. Dedike olarak Teknasyon ile ilgilenen Facebook ekibi, ihtiyacımız olan her an yanımızda. Yön almamız gereken konularda verdikleri destek, “neden Facebook” sorusunun cevabındaki önemli etkenlerden biri. Teknasyon İstanbul ofisinde yaklaşık 250 kişi çalışıyor. Bu ekip; Avusturalya, Kanada, Japonya, Brezilya ya da dünyanın herhangi bir yerinde çok yüksek hacimlerde teknoloji ihracatını, o ülkelerde lokal ofisler açmadan gerçekleştiriyor. Başarımızda, Facebook platformunun payı büyük; çünkü pazarlama ekibimiz, ürün ve uygulamalarımızı, bu platform üzerinden istedikleri kriterleri belirleyerek; doğru lokasyonda, doğru kitlelere ulaştırabiliyor. Bu da, yaptığımız kampanyaların bize düşük maliyetle, yüksek adette kullanıcı kazandırmasına vesile oluyor.

Kampanyalarınızda nasıl bir strateji yürütüyorsunuz?

Teknasyon’un yol haritasındaki en önemli mottolardan biri “globalde lokalleşmek”. Ülkelerde/bölgelerde, kültürel özelliklere göre ürün ve uygulamalarımızı yerelleştirirken, kullandığımız tanıtım materyallerini ve kanallarını da farklılaştırıyoruz. Facebook ve Instagram ürünlerini de o bölgedeki kültürel farklılıklara göre seçip, oradaki hedef kitle değişkenlerine bakarak karar veriyoruz.

Hedeflerinize ulaşmak için hangi Facebook ve Instagram ürünlerini kullanıyorsunuz?

Teknasyon, “Test & Learn” kültürünü benimsemiş bir şirket. Hedefimize ulaşmak için, sık sık Facebook ürünlerini test ediyor ve bu testlerin sonuçlarına göre kampanyalarımızda aksiyon alıyoruz. Şimdiye kadar her zaman koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkarak, yükselen ivmeli bir başarı performansı sergiledik. Teknasyon, kurulduğu günden itibaren koyduğu hedefleri yakalayan ve hatta üzerine çıkan bir şirket oldu. Bu doğrultuda ilerlerken, özellikle Facebook’un yeni çıkan araçlarını kullanmak, doğru hedeflemeler yapmamıza ve çok daha pozitif sonuçlar çıkarmamıza vesile oluyor. Özellikle Placement Asset Customization adında, farklı placement’larda aynı anda farklı kreatiflerle yayın yaptığımız ürün sayesinde yeni kullanıcı kazanma rakamlarımızda ciddi başarı elde ettik.

Kullandığınız yeni yöntemler maliyetlerinizi nasıl etkiledi?

Rakamlara bakacak olursak, 2018 yılında yaklaşık 250 bin adet banner tasarlandı ve reklamlarımızda kullanıldı, yaklaşık 750 bin adet reklam kampanyası yürütüldü. Bunun sonucunda da uygulamalarımız dünya çapında 140 milyonun üzerinde download adedine ulaştı. Facebook’un Automatic Placements özelliğini kullandığımız ilk kampanyada, kullanılan diğer geleneksel yöntemlere göre yeni abone maliyetlerimizi yüzde 23 oranında düşürmeyi başardık. Yeni abone rakamlarımızda ise yüzde 42’lik bir artış yakaladık.